"Kamu görevlileri ve emeklilere ek ödeme yapılmalı"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Enflasyon ve durgunluk daha fazla kronik bir hal almadan, çarşı pazarın yeniden hareketlendirilmesi, şirket kapanmalarının önüne geçilmesi için kamu görevlileri ve emeklilere 'iyileştirme' adı altında ek bir ödeme yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Kahveci, yazılı açıklamasında, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) eylülde aylık yüzde 6,30, yıllık ise yüzde 24,52 olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Verilerin, yüksek enflasyonlu döneme girildiği ve bunun da devam edeceğini gösterdiğini belirten Kahveci, şunları kaydetti:

"Hatırlanacağı gibi 2018 yılı için kamu görevlilerinin maaşlarına ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında da yüzde 3,5 zam yapılmış, temmuz ayında ayrıca yüzde 5,15 oranında enflasyon farkı ödemesi yapılmıştı. Böylelikle 2018 yılının tamamı için memur maaşları yüzde 13 oranında yükselmişti. Şu anda yılın dokuz ayı itibarıyla enflasyon yüzde 19,37 oldu. Dolayısıyla memurların kayıpları şimdiden yüzde 6,4'e yükseldi."

Maaşların eriyip alım gücünün düştüğünü, temel tüketim ürünlerinin fiyatlarına yüksek oranlarda zam yapıldığını vurgulayan Kahveci, şu ifadeleri kullandı: