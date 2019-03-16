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Kamu görevlilerine suikast girişimi faili terörist, köyde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 11:55 | Son Güncelleme

MERSİN'deki üst düzey kamu görevlilerine yönelik suikast girişimi failleri arasında bulunan ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan iki mahkemece hakkında yakalama kararı çıkarılan 'Şeyh' kod adlı PKK'lı terörist Ali Atan, Şırnak'ta saklandığı köyde polis ve jandarma ortak operasyonuyla yakalandı.

ŞIRNAK, (DHA)- MERSİN'deki üst düzey kamu görevlilerine yönelik suikast girişimi failleri arasında bulunan ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan iki mahkemece hakkında yakalama kararı çıkarılan 'Şeyh' kod adlı PKK'lı terörist Ali Atan, Şırnak'ta saklandığı köyde polis ve jandarma ortak operasyonuyla yakalandı.
Güvenlik güçleri, 14 Şubat 2017'de Mersin'de üst düzey kamu görevlilerine yönelik suikast girişiminin failleri arasında olan ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan Şırnak Sulh Ceza Mahkemesi ile Mersin 3'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı çıkarılan PKK'lı terörist 'Şeyh' kod adlı Ali Atan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ve jandarma ekipleri, Atan'ın merkeze bağlı Başağaç köyünde saklandığını tespit edip ortak operasyon başlattı. Jandarma özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda Ali Atan, saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Atan'ın sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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