"Kamu hastanelerimize yılda 357 milyon hasta girişi oluyor"

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, "Kamu hastanelerimize yılda 357 milyon kez hasta girişi oluyor. Bunun yanında refakatçisini de düşündüğümüzde 500 milyon kişi hastaneye girip çıkıyor. 100 milyon acil, 9 milyon civarında ameliyat, 7 milyon yatış oluyor." dedi. Erzurum'da, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından, 2018 yılı verimlilik uygulamaları, stok yönetimi, hastane eczacılığı hizmetleri, klinik mühendislik hizmetleri, taşınır işlemleri ve envanter analizi ile iletişim ve tanıtım birimleri konularında, bilgilendirme amacıyla "2018 Yılı Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi. Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgedeki 6 ilin sağlık durumunu değerlendirip genel, ara ve özel toplantılarla illerin sağlık konularını ele alacaklarını söyledi.

Toplantıyı Ankara'da yapmak yerine bölgede yapmanın birçok avantajının bulunduğunu belirten Alper, "Böylece hem daha yakından tanışıyoruz hem de resmi formattan uzakta samimi bir ortamda konuları konuşuyoruz. Böylece birçok konuyu öğretiyor ve öğreniyoruz. Bu bizim için büyük bir artı oluyor." dedi. Alper, kamu hastanelerine giriş sayılarıyla ilgili olarak şunları kaydetti: "Kamu hastanelerimize yılda 357 milyon kez hasta girişi oluyor. Bunun yanında refakatçisini de düşündüğümüzde 500 milyon kişi hastaneye girip çıkıyor. 100 milyon acil, 9 milyon civarında ameliyat, 7 milyon yatış oluyor. Kişiler güvenli oluşu, ücretsiz oluşu, kaliteli hizmet verdiğimiz için ve birçok yerde alternatifi olmasına rağmen buraya geliyor. Demek ki güven unsuru önemli ve işimizi iyi yapıyoruz. Eksiklikler ve ufak hatalar her zaman olabilir ama makro baktığımızda, öncelik, devletin kamu güven unsuru vardır. Bu çok farkında olmamız gereken bir unsur. Şimdi bu kadar iş yapıyor ve iyi hizmet veriyoruz. Minimum sorunla iş üretiyoruz, bu ürettiğimiz işlerin reklamından bahsetmeyeceğim ama biz bilgilendirmesini bile yapmıyoruz, yapmamayı tercih ediyoruz."