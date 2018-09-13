HABER

"Kamu hastanelerimize yılda 357 milyon hasta girişi oluyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.09.2018 15:59 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper: "Kamu hastanelerimize yılda 357 milyon hasta girişi oluyor. Bunun yanında refakatçisini de düşündüğümüzde 500 milyon kişi hastaneye girip çıkıyor. 100 milyon acil, 9 milyon civarında ameliyat, 7 milyon yatış oluyor" - "Biz güzel hizmetleri 42 bin uzman doktor, 130 bin hemşire ve tüm sağlık mesleklerinden yaklaşık 400 bin kişi ile üretiyoruz ama üretmemiş gibi hiç sesimiz çıkmıyor"

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, "Kamu hastanelerimize yılda 357 milyon kez hasta girişi oluyor. Bunun yanında refakatçisini de düşündüğümüzde 500 milyon kişi hastaneye girip çıkıyor. 100 milyon acil, 9 milyon civarında ameliyat, 7 milyon yatış oluyor." dedi.

Erzurum'da, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından, 2018 yılı verimlilik uygulamaları, stok yönetimi, hastane eczacılığı hizmetleri, klinik mühendislik hizmetleri, taşınır işlemleri ve envanter analizi ile iletişim ve tanıtım birimleri konularında, bilgilendirme amacıyla "2018 Yılı Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgedeki 6 ilin sağlık durumunu değerlendirip genel, ara ve özel toplantılarla illerin sağlık konularını ele alacaklarını söyledi.

Toplantıyı Ankara'da yapmak yerine bölgede yapmanın birçok avantajının bulunduğunu belirten Alper, "Böylece hem daha yakından tanışıyoruz hem de resmi formattan uzakta samimi bir ortamda konuları konuşuyoruz. Böylece birçok konuyu öğretiyor ve öğreniyoruz. Bu bizim için büyük bir artı oluyor." dedi.

Alper, kamu hastanelerine giriş sayılarıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Kamu hastanelerimize yılda 357 milyon kez hasta girişi oluyor. Bunun yanında refakatçisini de düşündüğümüzde 500 milyon kişi hastaneye girip çıkıyor. 100 milyon acil, 9 milyon civarında ameliyat, 7 milyon yatış oluyor. Kişiler güvenli oluşu, ücretsiz oluşu, kaliteli hizmet verdiğimiz için ve birçok yerde alternatifi olmasına rağmen buraya geliyor. Demek ki güven unsuru önemli ve işimizi iyi yapıyoruz. Eksiklikler ve ufak hatalar her zaman olabilir ama makro baktığımızda, öncelik, devletin kamu güven unsuru vardır. Bu çok farkında olmamız gereken bir unsur. Şimdi bu kadar iş yapıyor ve iyi hizmet veriyoruz. Minimum sorunla iş üretiyoruz, bu ürettiğimiz işlerin reklamından bahsetmeyeceğim ama biz bilgilendirmesini bile yapmıyoruz, yapmamayı tercih ediyoruz."

Alper, şöyle devam etti:

"Sanki güzel işleri yapmamış gibi davranıyoruz. Halbuki biz güzel hizmetleri 42 bin uzman doktor, 130 bin hemşire ve tüm sağlık mesleklerinden yaklaşık 400 bin kişi ile üretiyoruz ama üretmemiş gibi hiç sesimiz çıkmıyor. Biz de diyoruz ki yaptığımız güzel hizmetlerin bilgilendirmesini yapalım. Şikayetler ve şiddet ortada ama biz yaptığımız güzel hizmetleri daha iyi, reklama varmayan, bilgilendirme düzeyinde bir özgüvenle, kamu kuralları içinde duyurmalıyız diyoruz. Bundan çekinmeye gerek yok, bu güzel hizmetleri biz yapıyoruz."

- "Verimlilikte temel amaç, en az girdiyle en çok çıktıyı elde etmektir"

İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar ise Sağlık Bakanlığının kendilerine koyduğu hedeflere ulaşmak, istenilen sağlık düzeyine ulaşmak, vatandaş ve personel memnuniyetini artırmak için sağlık hizmetlerinin kalite ve verimliliğinin sağlanmasının ve sürdürülebilir olmasının çok önemli olduğunu bildiklerini söyledi.

Verimliliğin, genel anlamda insanların ihtiyaçlarını karşılayan kaynakların etkinliğinin ölçüsü olduğunu ifade eden Uçar, "Verimlilikte temel amaç, kaliteden ödün vermeden en az girdiyle en çok çıktıyı elde etmektir. Tüm üretim süreçlerinde bu verimlilik denklemi önemli iken, sağlık hizmeti üretimi sırasında bu çok daha önem kazanıyor. Çünkü sağlık, insan kaynağının meşakkatli uzun bir süreçte ve çok fazla maddi yatırım yapılarak yetiştirdiği bir olgudur. Hizmet verilen bina ve donanım gibi etkenler de ek bir yatırım gerektirmektedir. Tüm bileşenler dikkate alındığında sağlıkta verimlilik sağlanması daha da ehemmiyet kazanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca iletişim, sağlık tesisleri, medya tanıtımı ile dijital yayıncılıkla ilgili konularda sorunlar ve çözüm önerileri istişare edilerek doğru ve güvenilir bilgi ağının kamuya ulaştırılması için çözümler tartışıldı.

Toplantıya, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcıları Uzm. Dr. Naim Ata ve Erol Gökdöl, daire başkanları ile Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Kars İl Sağlık Müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı.

PARTNERİnanılır gibi değil ama bunu yiyen ölüyor! İnanılır gibi değil ama bunu yiyen ölüyor!
17 yaşındaki Öznur, böbrek nakli ile sağlığına kavuştu17 yaşındaki Öznur, böbrek nakli ile sağlığına kavuştu
Obezite tedavisi gördükleri hastanede bir araya geldilerObezite tedavisi gördükleri hastanede bir araya geldiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018 Yılı Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı Erzurum İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat A toplantı

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Şebnem Schaefer’a eski avukat şoku! 'Cinsel durumumla ilgili rapor alındı'

Şebnem Schaefer’a eski avukat şoku! 'Cinsel durumumla ilgili rapor alındı'

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Ölmeden önce son fotoğraf!

Ölmeden önce son fotoğraf!

İlginizi Çekebilir

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saç ekimi sonrası pişmanlığa son! Kötü saç ekimi nasıl düzeltilir?

Saç ekimi sonrası pişmanlığa son! Kötü saç ekimi nasıl düzeltilir?

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi

Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi

Miyomlarda en önemli faktör 'rutin takip'

Miyomlarda en önemli faktör 'rutin takip'

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Dünyada bir milyon kişiden birinde görülüyor! Akciğerindeki dev tümörden kurtuldu

Dünyada bir milyon kişiden birinde görülüyor! Akciğerindeki dev tümörden kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.