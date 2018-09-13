"Kamu hastanelerimize yılda 357 milyon hasta girişi oluyor"

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, "Kamu hastanelerimize yılda 357 milyon kez hasta girişi oluyor. Bunun yanında refakatçisini de düşündüğümüzde 500 milyon kişi hastaneye girip çıkıyor. 100 milyon acil, 9 milyon civarında ameliyat, 7 milyon yatış oluyor." dedi.
Erzurum'da, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından, 2018 yılı verimlilik uygulamaları, stok yönetimi, hastane eczacılığı hizmetleri, klinik mühendislik hizmetleri, taşınır işlemleri ve envanter analizi ile iletişim ve tanıtım birimleri konularında, bilgilendirme amacıyla "2018 Yılı Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.
Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgedeki 6 ilin sağlık durumunu değerlendirip genel, ara ve özel toplantılarla illerin sağlık konularını ele alacaklarını söyledi.
Toplantıyı Ankara'da yapmak yerine bölgede yapmanın birçok avantajının bulunduğunu belirten Alper, "Böylece hem daha yakından tanışıyoruz hem de resmi formattan uzakta samimi bir ortamda konuları konuşuyoruz. Böylece birçok konuyu öğretiyor ve öğreniyoruz. Bu bizim için büyük bir artı oluyor." dedi.
Alper, kamu hastanelerine giriş sayılarıyla ilgili olarak şunları kaydetti:
"Kamu hastanelerimize yılda 357 milyon kez hasta girişi oluyor. Bunun yanında refakatçisini de düşündüğümüzde 500 milyon kişi hastaneye girip çıkıyor. 100 milyon acil, 9 milyon civarında ameliyat, 7 milyon yatış oluyor. Kişiler güvenli oluşu, ücretsiz oluşu, kaliteli hizmet verdiğimiz için ve birçok yerde alternatifi olmasına rağmen buraya geliyor. Demek ki güven unsuru önemli ve işimizi iyi yapıyoruz. Eksiklikler ve ufak hatalar her zaman olabilir ama makro baktığımızda, öncelik, devletin kamu güven unsuru vardır. Bu çok farkında olmamız gereken bir unsur. Şimdi bu kadar iş yapıyor ve iyi hizmet veriyoruz. Minimum sorunla iş üretiyoruz, bu ürettiğimiz işlerin reklamından bahsetmeyeceğim ama biz bilgilendirmesini bile yapmıyoruz, yapmamayı tercih ediyoruz."
Alper, şöyle devam etti:
"Sanki güzel işleri yapmamış gibi davranıyoruz. Halbuki biz güzel hizmetleri 42 bin uzman doktor, 130 bin hemşire ve tüm sağlık mesleklerinden yaklaşık 400 bin kişi ile üretiyoruz ama üretmemiş gibi hiç sesimiz çıkmıyor. Biz de diyoruz ki yaptığımız güzel hizmetlerin bilgilendirmesini yapalım. Şikayetler ve şiddet ortada ama biz yaptığımız güzel hizmetleri daha iyi, reklama varmayan, bilgilendirme düzeyinde bir özgüvenle, kamu kuralları içinde duyurmalıyız diyoruz. Bundan çekinmeye gerek yok, bu güzel hizmetleri biz yapıyoruz."
- "Verimlilikte temel amaç, en az girdiyle en çok çıktıyı elde etmektir"
İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar ise Sağlık Bakanlığının kendilerine koyduğu hedeflere ulaşmak, istenilen sağlık düzeyine ulaşmak, vatandaş ve personel memnuniyetini artırmak için sağlık hizmetlerinin kalite ve verimliliğinin sağlanmasının ve sürdürülebilir olmasının çok önemli olduğunu bildiklerini söyledi.
Verimliliğin, genel anlamda insanların ihtiyaçlarını karşılayan kaynakların etkinliğinin ölçüsü olduğunu ifade eden Uçar, "Verimlilikte temel amaç, kaliteden ödün vermeden en az girdiyle en çok çıktıyı elde etmektir. Tüm üretim süreçlerinde bu verimlilik denklemi önemli iken, sağlık hizmeti üretimi sırasında bu çok daha önem kazanıyor. Çünkü sağlık, insan kaynağının meşakkatli uzun bir süreçte ve çok fazla maddi yatırım yapılarak yetiştirdiği bir olgudur. Hizmet verilen bina ve donanım gibi etkenler de ek bir yatırım gerektirmektedir. Tüm bileşenler dikkate alındığında sağlıkta verimlilik sağlanması daha da ehemmiyet kazanmaktadır." ifadelerini kullandı.
Toplantıda ayrıca iletişim, sağlık tesisleri, medya tanıtımı ile dijital yayıncılıkla ilgili konularda sorunlar ve çözüm önerileri istişare edilerek doğru ve güvenilir bilgi ağının kamuya ulaştırılması için çözümler tartışıldı.
Toplantıya, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcıları Uzm. Dr. Naim Ata ve Erol Gökdöl, daire başkanları ile Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Kars İl Sağlık Müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı.
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