Kamu İhale Kurumu’na 20 uzman yardımcısı alınacak! Kamu İhale Kurumu uzman yardımcısı alımı sınavı ne zaman yapılacak? Uzman yardımcısı alımı sınavı şartları nelerdir?

Kamu İhale Kurumu (KİK), 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiğilini haiz bir devlet kurumudur. Kamu kesiminin piyasadan mal ve hizmet satın almak için kendi başına yaptığı işlemlerde denetimi artırmak ve bu işlemlerin piyasa koşullarında gerçekleşmesini sağlamak için IMF'nin yönlendirmesiyle kurulmuştur. Hazine ve Malite Bakanlığı’na bağlı kurum için uzman yardımcı sınavının yapılacağı açıklandı. Peki KİK uzman yardımcısı sınavı başvuruları nasıl yapılır? Şartları nelerdir?

KAMU İHALE KURUMU SINAVI ŞARTLARI NELERDİR?

KİK Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre kurum tarafından istihdam edilebilecek kişilerin taşıması gereken şartları açıkladı. Şartlarda kişilerin üniversite bölümleri damga vurdu. Belirnen şartlara göre istihdam edilecek kişi sayısı da netlik kazandı.

5 hukuk fakültesi mezunu,

5 iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu,

7 bilgisayar, enformasyon sistemleri, bilişim sistemleri, yazılım geliştirme, elektrik-elektronik ve haberleşme mühendislikleri fakülteleri mezunu

3 inşaat mühendisliği bölümü mezunu personel alımı yapılacak.

KAMU İHALE KURUMU SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KİK personel alımı için sınav başvuru tarihi 18-29 Ocak olarak açıklandı. 18 Ocak’ta başlayan başvuru tarihi 29 Ocak mesai bitiminde sona erecek. Başvurular, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kurumun internet sitesinden (www.ihale.gov.tr) elektronik olarak yapılacak, adayların şahsen veya posta yoluyla yapacağı başvurular da kabul edilecek.