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Kamu işçilerine yüzde 8+4 oranında zam yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 21:32 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerine 2019-2020 döneminde yapılacak zam oranına ilişkin, "2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 8 oranında, 2019'un ikinci 6 ayında yüzde 4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerine 2019-2020 döneminde yapılacak zam oranına ilişkin, "2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 8 oranında, 2019'un ikinci 6 ayında yüzde 4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık. 2020 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 3 oranında, ikinci 6 ayda yüzde 3 oranında ücret artışı gerçekleştireceğiz" dedi.

Hükümet, Türk-İş Konfederasyonu ile kamu işçilerinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen '2019-2020 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi' üzerinde anlaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda bir araya gelen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, yaklaşık 3 saat süren görüşmesinin ardından mutabakat sağlandı açıklandı. Ardından kameraların karşısına geçen Bakan Selçuk, sözleşmenin detaylarını açıkladı. Selçuk, 40 yılı aşkın süredir gündemi meşgul eden taşeron işçilere kadro verilmesi sorununu çözdüklerini ve Türkiye’nin önünde kesintisiz bir icraat dönemi bulunduğunu söyledi.

'2019’DA YÜZDE 8 VE YÜZDE 4 ORANINDA ZAM YAPILMASI KONUSUNDA UZLAŞTIK'

Selçuk, sözleşme kapsamında kamu işçilerine yapılacak zam oranlarına ilişkin şunları söyledi:

"Protokol kapsamında, brüt 3 bin 500 liranın altında ücret alan kamu işçilerinin maaşlarına brüt ücret 3 bin 500 lirayı asmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapıyoruz. Ücret zammı oranlarına gelince de yaptığımız görüşmeler neticesinde kamu işçilerimizin ücretlerine 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 8 oranında, 2019'un ikinci 6 ayında yüzde 4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık. Kamu işçileri, ocak ayında yüzde 6,69 oranında bir enflasyon farkı zammı da almışlardı. 2019 yılı üzerinde uzlaştığımız zamlarla birlikte yıl genelinde toplam ücret zammı yüzde 19'ları aştı. 2020 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 3 oranında, ikinci 6 ayda yüzde 3 oranında ücret artışı gerçekleştireceğiz. Yine üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa kamu işçilerimiz enflasyon farkını almaya devam edecek."

Görüntü dökümü:
- Salondan detaylar
- Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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