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Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 07:04 | Son Güncelleme

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 17 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 7 Aralık'ta yapılacak

Cumhurbaşkanı kararları ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2018 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 17 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 7 Aralık'ta yapılacak.

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