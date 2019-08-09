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Kamu işçisi için yüzde 7+4 zam teklif edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 12:48 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: "(2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi) Sayın Bakan'ın gelinen en son noktada bize sunduğu teklif, iyileştirme yapıldıktan sonra ilk yılın birinci 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 4. İkinci yılın ilk ve ikinci 6 ayı içinse yüzde 3+3 ve enflasyon farkı" - "Ortada taleplerle teklifler arasında bir uzlaşma, bir uyum söz konusu değil"

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, hükümetin kamu işçisi için kendilerine iyileştirme yapıldıktan sonra ilk yıl yüzde 7+4, ikinci yıl yüzde 3+3 ve enflasyon farkı teklif ettiğini belirterek, uzlaşmanın söz konusu olmadığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Mahmut Arslan başkanlığındaki Hak-İş heyetini makamında kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü.

Arslan, kabulün ardından Bakanlık girişinde basın mensuplarına görüşmeye dair açıklama yaptı.

Bazı sözleşmelerin üzerinden 6 ay, bazı sözleşmelerin ise 8 ay geçtiğine dikkati çeken Mahmut Arslan, kamudaki işçilerin bir an evvel toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını beklediğini ifade etti.

Hak-İş olarak 5 Temmuz'da, 2019-2020 yıllarını kapsayan taleplerini hükümete sunduklarını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Hak-İş'e bağlı sendikaların yaklaşık 70 bine yakın üyesinin toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde, bizim yaptığımız taleplere karşı Sayın Bakan tekliflerini sunmak için bizi davet etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizde Sayın Bakan'ın bu toplu iş sözleşmelerinin masada ve bir an evvel sonuçlandırma konusundaki çabalarını, gayretini ve iyi niyetini bir kez daha görmüş olduk. Sayın Bakan'ın bu çabalarının ve gayretlerinin toplu iş sözleşmesinin sonuçlandırılmasında da önemli bir katkı olacağını düşünüyoruz. Sayın Bakan'ın gelinen en son noktada bize sunduğu teklif; İyileştime yapıldıktan sonra ilk yılın birinci 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 4. İkinci yılın ilk ve ikinci 6 ayı içinse yüzde 3+3 ve enflasyon farkı."

- "Katkı ve destek vermeye devam edeceğiz"

Kendileri için yapılan tekliflerin kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Mahmut Arslan, şöyle konuştu:

"Ortada taleplerle teklifler arasında bir uzlaşma, bir uyum söz konusu değil. Sayın Bakan müzakerelerinin devam edeceğini, bizimle de görüşmeleri sürdüreceğini, yeni bir durum olursa bunu da değerlendireceğimizi ifade etti. Sayın Bakan'ın bu çabalarını sonuçlandırmasını umut ediyoruz. Önümüzdeki günlerde toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını arzu ediyoruz. Bu konuda katkı ve destek vermeye devam edeceğiz."

Arzularının, bugün belli bir aşamaya gelip çalışanlara bir müjdenin verilmesinden yana olduğunu ifade eden Arslan, teklifin kendileri için kabul edilebilir bir noktaya gelmesi halinde sözleşmeyi imzalayacaklarını bildirdi.

- Hedef, önceki yılın enflasyonu üzerindeki bir oran

Bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerindeki bir orana sözleşme imzalamak istediklerini belirten Mahmut Arslan, bu noktaya ulaşılması halinde kendileri için sözleşmenin imzalanma aşamasına geleceğini kaydetti.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, sıkıntıların, sorunların ve grevlerin yaşanmasını kimsenin istemediğini dile getirerek, herkesin bir an evvel toplu iş sözleşmesinin masada sonuçlanmasından yana olduğunu ifade etti.

Görüşmede, taşerondan kadroya geçen işçilerin toplu iş sözleşmeye dahil edilmesini istediklerini de aktaran Arslan, bu işçilere uygulanan yüzde 4+4'lük zammın günlenmesini talep ettiklerini vurguladı.

Teklif edilen iyileştirmenin ne kadar olduğunu sorulması üzerine Mahmut Arslan, bunun 80 lira civarında olduğunu dile getirdi.

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2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

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