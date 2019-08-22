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Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 18:05 | Son Güncelleme

Kamu işçilerine 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020 için ise toplam yüzde 6 zam öngören toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kamu işçilerine 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020 için ise toplam yüzde 6 zam öngören toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen törende Hak İşçi Sendikaları (Hak-İş) Konfederasyonu Genel Başkan Mahmut Arslan ile '2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı. Bakan Selçuk, gerek kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri gerekse de memurların toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürecinde, makul ve gerçekçi bir sonuca ulaşmak için büyük özen gösterdiklerini söyledi.

'BİZ AYNI TARAFTA AYNI AİLEYİZ'
İşçinin ve çalışanın hakkını vermenin kendileri için sorumluluk ve mecburiyet olduğunu ifade eden Selçuk, şunları söyledi:
"Heyet olarak; görüş veren, konuyla ilgisi olan herkesi dinledik, dinliyoruz. Farklı bakış açılarıyla bu işin her türlü muhasebesini yapmaya gayret ediyoruz. Amacımız, sadece alın terinin hakkını vermek ve bu konuda karşılıklı uzlaşıyı sağlamak oldu. Çünkü bu devlet, millet hepimizin. Biz buna inanıyoruz. Takdir edersiniz ki, burada mutlaka kamu bütçesinin imkanları çerçevesinde hareket etmek durumundayız. Anlaşma niyetinin gerçekte var olduğu ve sağduyunun hakim olduğu zeminlerde anlaşma sağlamak mümkün oluyor. Hepimiz için hem makul hem makbul bir uzlaşıyı sağlamış oluyoruz. Bizler; iki farklı taraf değil, aynı tarafta aynı aileyiz. Karşılıklı anlayış ve sorumluluk ilkesiyle hareket ettiğimiz sürece, mutlaka doğru noktada buluşabiliyor ve bugün olduğu gibi uzlaşabiliyoruz."

'YIL GENELİ TOPLAM DEĞİŞİM ORANI YÜZDE 19'
İmzalanan sözleşme protokolü hakkında da bilgi veren Bakan Selçuk, şöyle konuştu:
"Protokol kapsamında, brüt 3 bin 500 liranın altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına; brüt ücret 3 bin 500 lirayı aşmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapıyoruz. Ücret zammı oranlarına gelince, yaptığımız görüşmeler neticesinde, kamu işçilerimizin ücretlerine; 2019'un ilk 6 ayında yüzde 8 oranında, 2019’un ikinci altı ayında yüzde 4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık. Biliyorsunuz, kamu işçilerimiz ocak ayında yüzde 6,69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı. 2019 yılı için üzerinde uzlaştığımız zamlarla birlikte, yıl geneli toplam değişim oranı yüzde 19'u aşmış durumda, 2020 yılı için de ilk 6 ayda yüzde 3 oranında ve ikinci 6 ayda yüzde 3 oranında artış gerçekleştireceğiz. Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları, enflasyonun altında kalırsa; kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler."

Görüntü Dökümü:
-Bakan Selçuk'un konuşması
-Hak-iş Başkanı Mahmut Arslan konuşması
-Toplu sözleşme imza töreni
-Detaylar
Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Merve ELMACI/ ANKARA, (DHA)

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