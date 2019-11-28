Kamu kaynaklarının etkin kullanımı İstanbul’da anlatıldı

Sağlık Bakanlığı, kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak, maliyetleri ve harcamaları azaltmak için bir toplantı gerçekleştirdi. Sağlık hizmetlerinin tümünü kapsayan tedbirler TGAP kültürü ile İstanbul’da bölge illere anlatıldı.

Bakanlık Tasarruf Takip Ofisi 8’nci bilgilendirme toplantısı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova illerinin katılımı ile İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Konferans salonunda düzenlendi. Toplantıya; Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı hastanelerin yöneticileri katıldı. Bakanlık’ta kurulan tasarruf ofisinin kamu bütçesindeki harcamaları finansal ve sosyoekonomik açıdan analiz ederek israfın önlenmesi konusunda çalışmalar yürüteceği açıklandı.

"Yapmış olduğumuz bu toplantı bir farkındalık toplantısı"

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, sağlık alanında kaynakların verimli kullanılmasını vurgulayarak “Sağlık hizmetine ihtiyacı olan her vatandaşımıza, hizmeti ulaştırmanın birinci önceliğimiz ve sorumluluğumuz olduğu bilinci ile hareket etmek zorundayız. Yapmış olduğumuz bu toplantı bir farkındalık toplantısı. İl yöneticilerimizle ve hastane idarecilerimiz ile bir araya gelmeyi önemsiyoruz. Bu kültürü sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Sahanın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Düzeltilmesi gereken alanlara dokunmak zorundayız” şeklinde konuştu.