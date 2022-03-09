Kamu kurumları tatil mi? sorusunun yanıtı İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamanın ardından merak konusu oldu. Valilik İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili önlemleri duyurdu. Peki Kamu kurumları tatil mi? İstanbul'da 10 Mart Perşembe günü kamu çalışanları tatil mi? İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması koşuluyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personellerin 10 Mart Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verildiğini duyurdu.

İSTANBUL'DA 10 MART PERŞEMBE GÜNÜ KAMU ÇALIŞANLARI TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından, beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni önlemler alındı.

İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinin çok bulutlu, Çanakkale, İzmir ile Aydın'ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın zamanla İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya’nın doğusu ve Konya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimler ile yarın zamanla kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya’nın doğusu ve Konya, Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, Çanakkale dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 10°C

Çok bulutlu

MANİSA °C, 8°C

Çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, öğle saatlerinden itibaren yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Konya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olmak üzere iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

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Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

MALATYA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve güney ilçelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batman, Siirt ve Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.



