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Kamu kurumlarına kalitesi düşük yakıt vererek milyonlarca liralık vurgun yapan şirkete operasyon: 23 tutuklama

28.11.2020 14:47 | Son Güncelleme:
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Türkiye genelindeki askeri birliklerin de arasında olduğu 25 kamu kurumuna, TÜPRAŞ’tan aldığı yakıtı değiştirip veren ve devleti milyonlarca lira dolandıran firmaya operasyon yapıldı.

Türkiye genelindeki askeri birliklerin de arasında olduğu 25 kamu kurumuna, TÜPRAŞ’tan aldığı yakıtı değiştirip veren ve devleti milyonlarca lira dolandıran firmaya operasyon yapıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 40 şüpheliden 23’ü tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Türkiye genelindeki 25 kamu kurumuna kalorifer yakıtı taşıma ihalesini alan firmaya yönelik düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. TÜPRAŞ’tan aldığı akaryakıtları götürdüğü depolarda eksik ya da kalitesi düşük karışımlı yakıtla değiştirerek kurumlara teslim ettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kurumlara kalitesi düşük ya da eksik yakıt teslim ettiği belirlenen şirketin yönetici ve çalışanı olduğu belirlenen 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şahısların yakalanmasına yönelik 22 Kasım tarihinde Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı şafak operasyonu başlatıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 23’ü tutuklandı
Gerçekleştirilen operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul’da iki farklı depoda yapılan aramalarda yaklaşık 70 ton yakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şahıslar emniyette yapılan sorgulamalarının ardından Gölcük Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Milyonlarca liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı
Öte yandan, soruşturmada yapılan incelemede askeri birliklerin de arasında olduğu 25 devlet kurumuna 2019-2020 tarihleri arasında ihtiyacı olan kalorifer yakıtlarının karayolu ile taşınması hizmet alım ihalesini kazanan firmanın, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ rafinerisinden aldığı yakıtları gizli bölmeli tankerlere yüklediği, şoförlerin gizli bölmelerdeki yakıtları İstanbul’daki depolarda düşük kaliteli yakıtlarla değiştirerek askeri birliklere teslim ederek milyonlarca liralık vurgun yaptıkları öğrenildi.

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