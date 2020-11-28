Kamu kurumlarına kalitesi düşük yakıt vererek milyonlarca liralık vurgun yapan şirkete operasyon: 23 tutuklama

Türkiye genelindeki askeri birliklerin de arasında olduğu 25 kamu kurumuna, TÜPRAŞ’tan aldığı yakıtı değiştirip veren ve devleti milyonlarca lira dolandıran firmaya operasyon yapıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 40 şüpheliden 23’ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye genelindeki 25 kamu kurumuna kalorifer yakıtı taşıma ihalesini alan firmaya yönelik düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. TÜPRAŞ’tan aldığı akaryakıtları götürdüğü depolarda eksik ya da kalitesi düşük karışımlı yakıtla değiştirerek kurumlara teslim ettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kurumlara kalitesi düşük ya da eksik yakıt teslim ettiği belirlenen şirketin yönetici ve çalışanı olduğu belirlenen 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şahısların yakalanmasına yönelik 22 Kasım tarihinde Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı şafak operasyonu başlatıldı.