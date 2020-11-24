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  4. Kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.11.2020 09:09 | Son Güncelleme

Kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.


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Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Kasım Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:51
Öğle
12:52
İkindi
15:21
Akşam
17:43
Yatsı
19:07

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Salı

Alcan Eczanesi
Golcuk
Can Eczanesi
Kartepe
Gebeş Eczanesi
Kandira
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Yaren Eczanesi
Korfez
Darıca Nesimi Eczanesi
Darica
Alemdar Eczanesi
Izmit
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