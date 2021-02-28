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  4. Kamu kurumlarının adını kullanıp 16 iş adamını dolandıran dolandırıcılara operasyon: 2 gözaltı

Kamu kurumlarının adını kullanıp 16 iş adamını dolandıran dolandırıcılara operasyon: 2 gözaltı

28.02.2021 23:13 | Son Güncelleme:
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Telefonla aradıkları 16 iş adamını, kamu kurumlarının adını kullanarak tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle dolandıran 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülke genelindeki iş adamlarını telefonla arayıp o ildeki kamu kurumlarının ismini kullanarak bağış isteyen ve bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandıran şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Telefonla aradıkları 16 iş adamını, kamu kurumlarının adını kullanarak tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle dolandıran 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülke genelindeki iş adamlarını telefonla arayıp o ildeki kamu kurumlarının ismini kullanarak bağış isteyen ve bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandıran şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, Ş.U ve K.Y. isimli iki şahsın, ülke genelinde bulunan iş adamlarını arayarak, o ildeki kamu kurumlarında görevli olduklarını söyleyerek tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle para istediklerini belirledi.
Aynı yöntemle 5 ilde 16 iş adamını toplam 41 bin 500 TL dolandırdıkları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda Ş.U ve K.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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