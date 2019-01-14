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Kamu kurumlarının yakıtını çalıp satanlara operasyon: 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 15:54 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, büyükşehir belediyesinin yediemin deposunda bulunan yakıtı çalarak sattıkları öne sürülen 15 şüpheli yakalandı.

Kamu kurumlarının yakıtını çalıp satanlara operasyon: 3 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, büyükşehir belediyesinin yediemin deposunda bulunan yakıtı çalarak sattıkları öne sürülen 15 şüpheli yakalandı. 1'i istasyon sahibi 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Eyyübiye Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun bağlı olduğu şirketin İstanbul yetkilisi, istasyonda, gönderdikleri yakıttan çok daha fazlasının satıldığını tespit ettiklerini belirterek durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Halil T.'ye ait akaryakıt istasyonunda kaçak akaryakıt satışı yaptığını saptadı. Polis, düzenlenen operasyon ile istasyon sahibi H.T. ile birlikte 14 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
EMNİYETİN YAKITINI DA ÇALMIŞLAR
Polisin takibi sonucu şüphelilerin, büyükşehir belediyesine ait yediemin deposunda tutulan emniyet ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan yakıtı çaldıkları ortaya çıktı.
Polisin yaptığı kontrollerde büyükşehir belediyesine ait olan 7 tanker civarında yaklaşık 150 bin litre yakıtın çalınarak Eyyübiye Belediyesi'ne satıldığı belirlendi.
İSTASYON KAPATILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çalışanı Ahmet D. ile istasyon sahibi Halil T. ve kardeşi Mustafa T. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kaçak akaryakıt satışı yapıldığı saptanan istasyon ise kapatıldı.

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