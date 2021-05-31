HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kamu mesai saatleri değişti mi? Esnek mesai saati uygulaması nasıl oldu? İşte esnek mesai saatleri…

Kamu mesai saatleri değişti mi? Esnek mesai saati uygulaması nasıl oldu? İşte esnek mesai saatleri…

31.05.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirlerinin değerlendirildiği ve normalleşme kapsamında yeni kararların tartışıldığı Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. 17 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında normalleşme adımları kapsamında uygulanan yasaklar bugün son buldu. Kamu çalışanları ise esnek mesai saatlerinde değişiklik yapılıp yapılmadığını merak ediyor.

Kamu mesai saatleri değişti mi? Esnek mesai saati uygulaması nasıl oldu? İşte esnek mesai saatleri…

1 Haziran tarihinden sonra uygulanacak olan yeni kararların tartışıldığı kabine toplantısı sona erdi. Kabine toplantısından sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayına kadar sürecek olan yeni kararları paylaştı. Kamuda çalışma saatleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, esnek mesai hakkında bilgi verdi.

KAMUDA ESNEK MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan kabine toplantısında; 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasının 1 Haziran'dan sonrası da devam edeceğini duyurdu.

vergi

Buna göre; Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşekkür ettiği Elmas ailesi kimdir?Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşekkür ettiği Elmas ailesi kimdir?
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı normalleşme

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu

Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Normalleşme nasıl olacak? Kritik Kabine toplantısı başladı

Normalleşme nasıl olacak? Kritik Kabine toplantısı başladı

Operasyonda yeni gelişme!

Operasyonda yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Tüyler ürpertti! Bodrum katına gömüp üzerine fayans döşemiş

Tüyler ürpertti! Bodrum katına gömüp üzerine fayans döşemiş

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.