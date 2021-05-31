Kamu mesai saatleri değişti mi? Esnek mesai saati uygulaması nasıl oldu? İşte esnek mesai saatleri…

1 Haziran tarihinden sonra uygulanacak olan yeni kararların tartışıldığı kabine toplantısı sona erdi. Kabine toplantısından sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayına kadar sürecek olan yeni kararları paylaştı. Kamuda çalışma saatleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, esnek mesai hakkında bilgi verdi.

KAMUDA ESNEK MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan kabine toplantısında; 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasının 1 Haziran'dan sonrası da devam edeceğini duyurdu.

Buna göre; Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilecektir.

