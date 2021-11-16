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  4. Kamu müdürlerini hedef almışlar! PKK'nın hain planı böyle bozuldu

Kamu müdürlerini hedef almışlar! PKK'nın hain planı böyle bozuldu

16.11.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kamu kurum müdürlerini hedef alan eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist, polis ekiplerinin müdahalesi ile durduruldu. Kaldıkları evde mühimmatlarla birlikte yakalanan teröristler, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kamu müdürlerini hedef almışlar! PKK'nın hain planı böyle bozuldu

Diyarbakır polisi aldığı istihbarat sonucunda kentte bulunan 2 PKK’lı teröristin kamu kurum müdürlerine eylem hazırlığında olduğunu tespit ettiğini öğrenerek operasyon başlattı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Polis ekipleri teröristlerin kaldıkları Bağlar ilçesindeki eve operasyon yaptı. Önceki gün şafak vakti eve yapılan operasyonda teröristler evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, üzerlerinde çok sayıda mühimmat ve örgütsel malzeme bulundu.

TUTUKLANDILAR

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 2 terörist, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
pkk
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