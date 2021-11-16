Kamu müdürlerini hedef almışlar! PKK'nın hain planı böyle bozuldu

Diyarbakır polisi aldığı istihbarat sonucunda kentte bulunan 2 PKK’lı teröristin kamu kurum müdürlerine eylem hazırlığında olduğunu tespit ettiğini öğrenerek operasyon başlattı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Polis ekipleri teröristlerin kaldıkları Bağlar ilçesindeki eve operasyon yaptı. Önceki gün şafak vakti eve yapılan operasyonda teröristler evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, üzerlerinde çok sayıda mühimmat ve örgütsel malzeme bulundu.

TUTUKLANDILAR

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 2 terörist, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

İHA

