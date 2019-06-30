"Kamu Özel İşbirliği nedeniyle bütçeden faiz ödemeleri artıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Kriz ortamındaki yüksek faizler kadar bütçe gelirlerinin giderek artan bir kısmını alan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) nedeniyle de faiz ödemeleri artıyor. Bu yılın ilk beş ayında faiz giderleri 46,3 milyar liraya çıktı. Geçen yılın aynı dönemine göre faiz harcamaları yüzde 46 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, Kamu Özel İşbirliği uygulamalarına ilişkin gelişmelerin ele alındığı bir raporun Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Mayıs ayı sonunda yayımlandığını belirterek, altyapı yatırım ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda daha fazla yatırıma ihtiyaç olduğu ima edilen raporda KÖİ projelerinin önemli bir yöntem olarak sunulduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de Yap-İşlet-Devret (YİD), Yap-İşlet (Yİ), Yap-Kirala-Devret (YKD) ve İşletme Hakkı Devri (İHD) olmak üzere dört temel Kamu Özel İşbirliği modeli uygulandığını anımsatan Erdoğdu, şunları kaydetti:

"1986 yılından 2018 sonuna kadar; 210 adedi işletmede, 32 adedi ise finansal kapanış ya da yapım aşamasında olmak üzere, toplam yatırım tutarı 63,8 milyar dolar olan 242 Kamu Özel İşbirliği projesi uygulamaya konmuş. Raporda bu yatırımlara dair çeşitli ayrıntılara ve dünyadaki örneklere yer verilmiş. Ancak, rapor yatırım tutarlarını dökerek projelere dair genel bilgiler iletirken, KÖİ kaynaklı yükleri ve bunun yansımalarını örtüyor. KÖİ projeleri kamu hizmet/ürün satın alma, kiralama veya dolaylı garanti yöntemleriyle kur ve talep risklerine karşı koruma sağlanması nedeniyle kur ve talep riskini devlet üzerinde yoğunlaştırdı. Ayrıca Kamu Özel İşbirlikleri bazı sermaye gruplarının palazlandırılması için kullanıldı. Türkiye'de en fazla KÖİ yöntemini kullanan 10 şirket toplamda 205 milyar dolarlık ihale aldı. Doğrudan AK Parti destekçisi olan üç sermaye grubunun aldığı KÖİ ihalelerinin bedeli, Dünya Bankasının raporundaki verilere göre 130 milyar dolar düzeyinde."