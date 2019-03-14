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Kamu personelinin ek gösterge beklentisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 18:30 | Son Güncelleme

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: - "Bazı meslek grupları vesilesiyle ifade edilen ek göstergenin tüm kamu personelini memnun edecek ve memnuniyet kat sayısını yükseltecek şekilde bir an önce düzenlenmesini kamu görevlileri olarak bekliyoruz"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda kamu görevlilerinin beklenti içinde olduklarını belirterek, "Bazı meslek grupları vesilesiyle ifade dilen ek göstergenin tüm kamu personelini memnun edecek ve memnuniyet kat sayısını yükseltecek şekilde bir an önce düzenlenmesini kamu görevlileri olarak bekliyoruz." dedi.

Yalçın, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Burdur Şube Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 3600 ek gösterge konusunda kamu görevlilerinin beklenti içinde olduklarını söyledi.

3600 ek gösterge konusunu Memur-Sen olarak toplu sözleşme masasına devamlı taşıdıklarını ifade eden Yalçın, "Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran seçimleri öncesi buna ilişkin cümle kurması kamu görevlileri olarak bu konuda umudumuzu arttırmıştır. Beklentimiz bakanlıkların ilgili çalışmaları tamamlayarak bir an önce bu konunun siyasi iradenin önüne götürülmesi ve siyasi iradenin de bunu bir an önce netleştirerek kamu görevlilerini memnun edecek çerçevede kazanıma dönüştürmesidir." diye konuştu.

Yalçın, beklentilerinin ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu görevlilerini kuşatacak bir şekilde olması gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ek gösterge sistematiğinin bu vesileyle derlenip, toparlanıp bir çerçeveye oturtulması gerekiyor. Biz Memur-Sen olarak herkese 'Artı 600 ek gösterge' düzenlemesini toplu sözleşme masasına özenle taşımıştık. Burada ek göstergede yardımcı hizmetler sınıfının da bu anlamda ek gösterge sistematiğine dahil edilerek onların da beklentilerini karşılayacak şekilde bütün kamuyu kuşatan bir yaklaşımla yenide ele alınması zarureti doğmuştur. Bazı meslek grupları vesilesiyle ifade edilen ek göstergenin tüm kamu personelini memnun edecek ve memnuniyet kat sayısını yükseltecek şekilde bir an önce düzenlenmesini kamu görevlileri olarak bekliyoruz."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının mart ayı içinde Kamu Personeli Danışma Kurulunu (KPDK) toplamasını beklediklerini dile getiren Yalçın, "KPDK yılda iki defa toplanıyor. Dolayısıyla şu an beklentimiz mart ayı içinde olması gereken 2019'un ilk KPDK'sının gerçekleşmesidir. Buna ilişkin hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bakanlıktan bir an önce konuya ilişkin çağrıyı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Kamuda birçok sorunun çözümüne vesile olduk"

2019 yılının toplu sözleşme yılı olması bakımından önem taşıdığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 260 kazanımı imza altına alarak kamuda birçok sorunun çözümü ve memnuniyetin artmasına vesile olduk. Dolayısıyla daha çözülmesi gereken sorunlar var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye'de hükümet sisteminde bir değişiklik yapıldı, dolayısıyla bunun getirdiği bazı sonuçlar var. Bunların tamamının çerçeveleneceği, toplu sözleşme masasında ele alınacağı bir zemine doğru ilerliyoruz. Memur-Sen olarak özelde üyelerimizin, genelde ülkemizin ve evrensel anlamda yerkürenin tamamındaki mazlum ve mağdurların sözcüsüyüz. Memur-Sen, millet iradesinin yanında olan kitlesel bir hareket ve antidemokratik süreçlerde millet iradesinin yanında bulunmuş ve antidemokratik dayatmalara direnmiş bir kitledir."

Yalçın, ziyareti kapsamında Memur-Sen ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi ve TOBB Anadolu Lisesinde yaptırılan 7 Güzel Adam ve Mehmet Akif İnan Kütüphanelerinin açılışını gerçekleştirdi.

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Burdur ek gösterge Memur Sen Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın

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