Kamu personelinin ek gösterge beklentisi

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda kamu görevlilerinin beklenti içinde olduklarını belirterek, "Bazı meslek grupları vesilesiyle ifade dilen ek göstergenin tüm kamu personelini memnun edecek ve memnuniyet kat sayısını yükseltecek şekilde bir an önce düzenlenmesini kamu görevlileri olarak bekliyoruz." dedi.

Yalçın, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Burdur Şube Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 3600 ek gösterge konusunda kamu görevlilerinin beklenti içinde olduklarını söyledi.

3600 ek gösterge konusunu Memur-Sen olarak toplu sözleşme masasına devamlı taşıdıklarını ifade eden Yalçın, "Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran seçimleri öncesi buna ilişkin cümle kurması kamu görevlileri olarak bu konuda umudumuzu arttırmıştır. Beklentimiz bakanlıkların ilgili çalışmaları tamamlayarak bir an önce bu konunun siyasi iradenin önüne götürülmesi ve siyasi iradenin de bunu bir an önce netleştirerek kamu görevlilerini memnun edecek çerçevede kazanıma dönüştürmesidir." diye konuştu.