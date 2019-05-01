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Kamu-Sen, 1 Mayıs'ı Samsun'da kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:18 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Kamu-Sen üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, Samsun'da kutladı.

Kamu-Sen, 1 Mayıs'ı Samsun'da kutladı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- TÜRKİYE Kamu-Sen üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, Samsun'da kutladı.
Türkiye'nin tüm illerinden Samsun'a gelen Türkiye Kamu-Sen üyeleri, kurtuluş mücadelesinin başlangıç noktası olan İlkadım ilçesi Kurtuluş yolu Tütün İskeleri mevkiinde toplandı. Dev Türk bayrağının açıldığı alanda konuşan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Toplumumuzdaki kutuplaşmaların son bulması, milli birlik ve beraberliğimiz için bütün azmimizle çalışmaya devam edeceğiz. Yetkilendirilmiş sendika yapılarının memurun halinden anlamadığı çok açık. İşte ağlayıp sızlamaları bu yüzden. Milli mücadelenin başlangıç noktasında bir kere daha ilan ediyoruz. Kim, Türk milletine, Türk devletine, Türk memuruna, kurulu nizama ve adalete, hakkaniyete düşmansa, Türkiye Kamu-Sen'in de can düşmanıdır" dedi.
Grup, konuşmaların ardından dağıldı.

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Kamu-Sen, 1 Mayıs'ı Samsun'da kutladıKamu-Sen, 1 Mayıs'ı Samsun'da kutladıKamu-Sen, 1 Mayıs'ı Samsun'da kutladıKamu-Sen, 1 Mayıs'ı Samsun'da kutladı

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