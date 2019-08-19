HABER

Kamu-Sen hükümetin yeni zam teklifini protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

ANKARA'da Türkiye Kamu-Sen üyeleri,  hükümetin memur ve memur emeklisine yönelik 2020 için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 oranındaki yeni zam teklifini protesto etti.

Kamu-Sen hükümetin yeni zam teklifini protesto etti

Muhammet BAYRAM- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Türkiye Kamu-Sen üyeleri, hükümetin memur ve memur emeklisine yönelik 2020 için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 oranındaki yeni zam teklifini protesto etti.
Ankara'da Türkiye Kamu-Sen üyeleri hükümetin yeni zam teklifini protesto etmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde bir araya geldi. Gruptakiler, 'Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız', 'İşte memur, işte sendika' sloganları atarak, 'sarı sendikaya hayır' yazılı balonları uçurdu. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, hükümetin yeni zam teklifini kabul etmediklerini söyleyerek, "Bu teklif bu bütçeyi kurtarmaz, yüzde 4’ler falan bize uymaz. Biz, bütün taleplerimizin haklı gerekçelerini açıklıyor, resmi verilerle destekliyoruz. Kamu işveren tarafından da yüzde 4+4 zammın gerekçesini bekliyoruz. Ne yetkili konfederasyon, ne de işveren tarafı konuları müzakere etmeye yanaşmıyor. Maliyeti dahi olmayan konularda yıllardır çözüm bekleyen milyonlarca memur ve emeklinin beklentilerini boşa çıkarmak vicdani değildir. Süreç, henüz sonlanmamışken, bir şansımız daha varken sözleşmeliler, vergi dilimleri, yardımcı hizmetliler, ek gösterge, bayram ikramiyesi gibi konularda adım atılması yönündeki ısrarımızı bir kere daha yineliyorum. Gelin, bir memur paketi hazırlayalım ve bu saydığım konuları 1 Ekim'de TBMM gündemine getirerek memurların yaralarını saralım" dedi. Verilen teklifi yok saydıklarını belirten Kahveci, yeni bir teklif paketi istediklerini söyledi. Açıklamanın ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Kamu-Sen hükümetin yeni zam teklifini protesto ettiKamu-Sen hükümetin yeni zam teklifini protesto ettiKamu-Sen hükümetin yeni zam teklifini protesto etti

PARTNERBin dolarlık kayıp bavuldan öyle şeyler çıktı ki...Bin dolarlık kayıp bavuldan öyle şeyler çıktı ki...
Papağanı 'Baba'yı ilanlarla arıyorPapağanı 'Baba'yı ilanlarla arıyor
ÇOMÜ'de ilk öğrenci kayıtları yapıldıÇOMÜ'de ilk öğrenci kayıtları yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük Selin 4 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti

Maganda dehşeti! Küçük Selin'den acı haber

Avcının aradığı geyik nerede?

Avcının aradığı geyik nerede?

2019 güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları (Ziraat, HalkBank, VakıfBank, İş Bankası)

İhtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları güncellendi!

Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme

Bir ilde büyük denetim! Belediye Başkanı duyurdu

Kemalpaşa Belediye Başkanı'na sosyal medyadan çığ gibi tepki! Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Son dakika! PKK'ya 'Kıran Operasyonu': 129 tim harekete geçti

PKK'ya 'Kıran Operasyonu': 129 tim harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.