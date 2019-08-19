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Kamu-Sen hükümetin yeni zam teklifini protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 16:32 | Son Güncelleme

Ankara'da Türkiye Kamu-Sen üyeleri,  hükümetin memur ve memur emeklisine yönelik 2020 için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 oranındaki yeni zam teklifini protesto etti.

Ankara'da Türkiye Kamu-Sen üyeleri, hükümetin memur ve memur emeklisine yönelik 2020 için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 oranındaki yeni zam teklifini protesto etti.

Ankara'da Türkiye Kamu-Sen üyeleri hükümetin yeni zam teklifini protesto etmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde bir araya geldi. Gruptakiler, 'Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız', 'İşte memur, işte sendika' sloganları atarak, 'sarı sendikaya hayır' yazılı balonları uçurdu. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, hükümetin yeni zam teklifini kabul etmediklerini söyleyerek, "Bu teklif bu bütçeyi kurtarmaz, yüzde 4’ler falan bize uymaz. Biz, bütün taleplerimizin haklı gerekçelerini açıklıyor, resmi verilerle destekliyoruz. Kamu işveren tarafından da yüzde 4+4 zammın gerekçesini bekliyoruz. Ne yetkili konfederasyon, ne de işveren tarafı konuları müzakere etmeye yanaşmıyor. Maliyeti dahi olmayan konularda yıllardır çözüm bekleyen milyonlarca memur ve emeklinin beklentilerini boşa çıkarmak vicdani değildir. Süreç, henüz sonlanmamışken, bir şansımız daha varken sözleşmeliler, vergi dilimleri, yardımcı hizmetliler, ek gösterge, bayram ikramiyesi gibi konularda adım atılması yönündeki ısrarımızı bir kere daha yineliyorum. Gelin, bir memur paketi hazırlayalım ve bu saydığım konuları 1 Ekim'de TBMM gündemine getirerek memurların yaralarını saralım" dedi. Verilen teklifi yok saydıklarını belirten Kahveci, yeni bir teklif paketi istediklerini söyledi. Açıklamanın ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

-Genel Başkanın konuşması

-Döviz ve balonlardan görüntü

-Sloganlar

-Balonların uçurulması

-Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM-Harun ÖZALP/ANKARA,(DHA)

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