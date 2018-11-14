Kamu-STK İş Birliği Projesi

Sivil toplum kuruluşlarının, toplumun "işiten kulağı ve gören gözü" olduğunu ifade eden Ustaoğlu, "Özellikle tarihe baktığımızda bizim geleneğimizde çok önemli yeri olan vakıf kültürü ve Ahilik teşkilatı gibi yapılar, kardeşliğimize, birliğimize ve paylaşımcılığımıza çok ciddi katkılar sağlamış ve yüzyıllardır bu topraklarda birliğin tesisi adına çok önemli hizmetler vermiştir. Günümüze geldiğimizde yine o geleneğin sürdüğünü görüyoruz. Son yıllarda sadece ilimizde 1600'ün üzerinde dernek aktif. Türkiye geneline baktığımızda yüz binleri ifade eden sivil toplum kuruluşu diyebileceğimiz derneğimiz var." diye konuştu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, Türkiye'nin son yıllarda sessiz devrimler yaşadığını, bunlardan en önemlisinin de sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesiyle alakalı olduğunu söyledi.

"Son 14 yıllık dönemde demokratikleşme ve sivilleşme yönünde önemli reformlar yapılmıştır. Sivil toplumun gelişimi adına birçok yeniliğe imza atılmıştır. İlk olarak bilindiği üzere 2003 yılında dernekler dairesi başkanlığı kurularak faaliyete geçirilmiş, sivil toplum kuruluşlarının iş ve işlemleri emniyet birimlerinden alınarak sivil bir birim tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Atılan sivilleşme adımlarına bağlı olarak özgürleşen ortamda büyük değişimler yaşanmıştır. 2004-2017 yılları arasında dernek sayısında yüzde 110'luk artış olmuştur. 2010-2018 yıllarında dernek sayısında yüzde 62, gelirlerinde ise yüzde 235 oranında artış yaşanmıştır."

Bu örgütlenme kültürünün ülkede barış, sevgi ve saygıyı hakim kıldığına dikkati çeken Kılıç, şöyle devam etti:

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Erkan Kılıç ise vakıf ve Ahilik gibi örgütlenmelerin, sivil toplum kültürünün temel yapı taşlarını oluşturduğunu vurguladı.

Vali Ustaoğlu, 2 gün sürecek proje toplantısının faydalı olacağına inandığını ifade ederek, "Kamu ile sivilin ortak payda etrafında birbirlerini anlayabileceği ortamın tesisi adına bu çalışmanın faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

Erkan Kılıç, Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projedeki temel amacın, sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin kamusal alanda artırılabilmesine olanak sağlayacak ortamın geliştirilmesi olduğunu da sözlerine ekledi.

- "Trabzon'daki derneklerin geliri 150 milyon lira"

Trabzon Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Salih Seyyar da Doğu Karadeniz'de sivil toplum derneklerinin dinamik bir yapıya sahip olduğunu, Trabzon'da halen 1648 derneğin faaliyetine devam ettiğini bildirdi.

Faal dernekler açısından Trabzon'un 81 il arasında 14'üncü sırada olduğuna işaret eden Seyyar, "Türkiye genelinde 700 kişiye bir dernek düşerken, ilimizde ise 470 kişiye bir dernek düşmektedir. 2017 verilerine göre derneklerimizin yaklaşık 150 milyon lira geliri bulunuyor. Bu derneklerde, sosyal güvenlik kapsamında 410 kişi de istihdam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü kıdemli program görevlisi Ali Gökay, projeyle ilgili bir sunum yaptı.

