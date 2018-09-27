Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ihalesiz veya ihaleli olarak turizm yatırımları için arazi tahsisi yapılması söz konusu değildir." değerlendirmesi yapıldı.

Bakanlıktan, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikteki değişikliğe ilişkin bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, haberlerde tamamen asılsız ve kurgusal bir takım yorumların yer aldığı, yönetmelik değişikliğinin lafzıyla ve ruhuyla bağdaşmayan bu haberlerde tamamen gerçek dışı bilgilere yer verildiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi nedeniyle daha önce çok sınırlı olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılacak işlemlerin zorunlu olarak cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılacağı yönünde değişiklik olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ihalesiz veya ihaleli olarak turizm yatırımları için arazi tahsisi yapılması söz konusu değildir.

Kamu taşınmazlarının turizm amaçlı tahsisleri ve diğer işlemler, eskiden olduğu gibi yine Bakanlığımızca yapılmaya devam edecektir.