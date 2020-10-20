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Kamu Yönetimi Bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?

EĞİTİM HABERLERİ  | 20.10.2020 10:06 | Son Güncelleme

Devletin yönetimiyle ilgili çeşitli kurumlarda görev alacak kişileri yetiştirmeyle ilgili eğitim veren üniversitelerin Kamu Yönetimi bölümü, son yıllarda sık sık tercih edilir konuma geldi.

Kamu Yönetimi Bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?

Üniversitelerde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi olarak başka bir bölümü daha bulunan Kamu Yönetimi, özellikle bu bölümü seçmeyi düşünen adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Kamu Yönetimi nedir, mezunları ne iş yapar, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi nedir? Merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını sizler için derledik...

Kamu Yönetimi Nedir?

Kamu yönetimi bölümünü seçmeyi düşünen tüm öğrenciler “Kamu yönetimi nedir?” sorusunu sık sık sormaktadır. Kamu yönetimi hükümetlere ait karar mekanizmalarının nasıl çalıştığını halka açıklamaya ve alınan bu kararların yerine getirmesi aşamasında ihtiyaç duyulan projelerin yönetimi aşamasında çalışmalar yapar.

Kamu Yönetimi Bölümü Nedir?

Kamu yönetimi bölümü, uluslararası öğrencileri hükümet veya kâr amacı gütmeyen işlerde kariyer için hazırlayan bir bölümdür. Üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi kapsamında yer alır ve 4 yıl eğitim verilir. Eşit ağırlık alanı ile üniversitelere alım yapılmaktadır.

Kamu Yönetimi Taban Puanları Nedir?

Üniversite Adı Kont. Taban Puanı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 5 360,60845
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 100 301,37545
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 3 300,15842
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 100 272,96563
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60 266,86217
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 120 263,93402
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 65 259,53309
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 100 255,38294
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 80 253,84929
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 80 247,24281
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 80 246,84867
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 50 243,06604
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 70 243,05782
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 80 240,27682
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 60 236,65152
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 90 236,05679
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 90 235,7261
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 70 231,96992
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 80 230,47311
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 60 230,19365
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 50 227,44104
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 60 227,04708
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 65 225,65076
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 40 225,55376
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 80 225,30835
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 80 225,138
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 60 223,95531
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 140 222,26228
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 80 213,65083
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 40 204,9313
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 40 199,28788
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 40 198,39341
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 10005 Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5003 Dolmadı
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 50 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 3 Dolmadı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 40 Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 27 Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 150 Dolmadı
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 40 Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 3 Dolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 50 Dolmadı
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 40 Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 30 Dolmadı

Kamu yönetimi taban puanları her sene yenilenmektedir. Sizler için düzenlenmiş ‘’2020 Kamu Yönetimi Taban Puanları’’ tablomuzu aşağıda bulabilirsiniz. Burada bulunan veriler 2020 yılında yerleşen adaylara aittir.

Kamu Yönetimi Dersleri Nelerdir?

Kamu yönetimi dersleri başlığında birçok alanda eğitim görülmektedir. Hukuk, sosyoloji ve iktisat veri tabanında ilerleyen derslerin detaylarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

Bazı detay dersler şöyle sıralanabilir:

  • Hukuk
  • Uluslararası İlişkiler
  • İktisat
  • Sosyoloji
  • Felsefe
  • Avrupa’da Çok-Kültürlülük
  • Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet-Toplum İlişkileri
  • Siyaset Psikolojisi
  • Medya
  • Sivil Toplum
  • Demokraside Siyasal Partiler ve Oy Verme Sistemleri

Genel itibarıyla bu başlıklar altında toplanmaktadır; ancak tamamı bu ders skalasında değildir. Üniversitelere göre bölümün seçmeli alanları değişmektedir.

Kamu Yönetimi Mezunu Ne İş Yapar?

Peki Kamu Yönetimi bölümü mezunu ne iş yapar? Bu bölümden mezun olanlar hükümetlerin üretmiş ve yürürlüğe geçirmeyi amaçlamış olduğu projelerin halka açık olmasını sağlayan alanlarda çalışmalar yaparlar. Kısacası kalk ile hükümet arasında köprü görevinde olurlar.
Kamu Yönetimi Bölümü İş Olanakları Nelerdir?
Kamu yönetimi bölümü, hükümet politikalarının ve programlarının organizasyonunun yanı sıra resmi olarak davranışlarından sorumlu olan yetkililerin (genellikle seçilmeyen) davranışlarıyla merkezi olarak ilgilenmektedir.
Seçilmeyen birçok kamu görevlisi; belediye bütçe müdürleri, insan kaynakları (İK) yöneticileri, şehir müdürleri, nüfus sayımı müdürleri, devlet ruh sağlığı müdürleri gibi şehir, ilçe, bölge, eyalet ve federal bölüm başkanları da dahil olmak üzere kamu yöneticisi ve kabin sekreteri olarak kabul edilebilir. Kamu yöneticileri, hükümetin kamu dairelerinde ve ajanslarında çalışan görevlilerdir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Nedir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ya da Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ya da Siyasal Bilimler Fakültesinde yer alan 4 senelik bir lisans bölümüdür.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde bulunan kişiler; siyasal ve yönetimsel konuları, bilimsel araştırmaları ve çalışmaları ile ilgilenirler. Siyaset Bilimi içerisinde bulunan politik ve siyasal analizleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Toplum ve devlet arasındaki ilişkiyi incelerler.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dersleri Nelerdir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü, tercih listelerinde yer edinen öğrenciler bu bölümü kazandırdırdıklarında başlıca dersler alacakladır.
Bu derslerden bazıları şöyle sıralanabilir:

  • Hukukun Temel Kavramları
  • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
  • Kamu Personeli Hukuku
  • Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
  • İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri
  • Kentleşme ve Konut Politikaları
  • Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
  • Örgütsel Davranış
  • Türk Siyasal Hayatı
  • Türk İdare Tarihi

Bu dersler dışında her üniversitenin kendine ait seçmeli dersleri ya da farklı alanları bulunmaktadır. Öğrenciler gidecekleri üniversiteleri araştırıp, üniversite sayfasından daha detaylı olarak dersleri öğrenebilirler.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu Ne İş Yapar?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunu bireyler meslek hayatlarını birçok yerde devam ettirebilme şansına sahiptirler. Siyasete atılabilirler, devlet çalışanı olabilirler, danışmanlık veya akademisyenlik yapabilirler, bankalarda çalışabilirler.

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