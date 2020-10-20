Kamu Yönetimi Bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?

Üniversitelerde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi olarak başka bir bölümü daha bulunan Kamu Yönetimi, özellikle bu bölümü seçmeyi düşünen adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Kamu Yönetimi nedir, mezunları ne iş yapar, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi nedir? Merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını sizler için derledik...
Kamu yönetimi bölümünü seçmeyi düşünen tüm öğrenciler “Kamu yönetimi nedir?” sorusunu sık sık sormaktadır. Kamu yönetimi hükümetlere ait karar mekanizmalarının nasıl çalıştığını halka açıklamaya ve alınan bu kararların yerine getirmesi aşamasında ihtiyaç duyulan projelerin yönetimi aşamasında çalışmalar yapar.
Kamu yönetimi bölümü, uluslararası öğrencileri hükümet veya kâr amacı gütmeyen işlerde kariyer için hazırlayan bir bölümdür. Üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi kapsamında yer alır ve 4 yıl eğitim verilir. Eşit ağırlık alanı ile üniversitelere alım yapılmaktadır.
|Üniversite Adı
|Kont.
|Taban Puanı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
|5
|360,60845
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
|100
|301,37545
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
|3
|300,15842
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
|100
|272,96563
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
|60
|266,86217
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|120
|263,93402
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
|65
|259,53309
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
|100
|255,38294
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
|80
|253,84929
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
|80
|247,24281
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
|80
|246,84867
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
|50
|243,06604
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
|70
|243,05782
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
|80
|240,27682
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
|60
|236,65152
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
|90
|236,05679
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
|90
|235,7261
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
|70
|231,96992
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
|80
|230,47311
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
|60
|230,19365
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
|50
|227,44104
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
|60
|227,04708
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
|65
|225,65076
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
|40
|225,55376
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
|80
|225,30835
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
|80
|225,138
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
|60
|223,95531
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
|140
|222,26228
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
|80
|213,65083
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
|40
|204,9313
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
|40
|199,28788
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
|40
|198,39341
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
|10005
|Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
|5003
|Dolmadı
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
|50
|Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
|3
|Dolmadı
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
|40
|Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
|27
|Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|150
|Dolmadı
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
|40
|Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
|3
|Dolmadı
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
|50
|Dolmadı
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
|40
|Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
|30
|Dolmadı
Kamu yönetimi taban puanları her sene yenilenmektedir. Sizler için düzenlenmiş ‘’2020 Kamu Yönetimi Taban Puanları’’ tablomuzu aşağıda bulabilirsiniz. Burada bulunan veriler 2020 yılında yerleşen adaylara aittir.
Kamu yönetimi dersleri başlığında birçok alanda eğitim görülmektedir. Hukuk, sosyoloji ve iktisat veri tabanında ilerleyen derslerin detaylarını aşağıda inceleyebilirsiniz.
Bazı detay dersler şöyle sıralanabilir:
Genel itibarıyla bu başlıklar altında toplanmaktadır; ancak tamamı bu ders skalasında değildir. Üniversitelere göre bölümün seçmeli alanları değişmektedir.
Peki Kamu Yönetimi bölümü mezunu ne iş yapar? Bu bölümden mezun olanlar hükümetlerin üretmiş ve yürürlüğe geçirmeyi amaçlamış olduğu projelerin halka açık olmasını sağlayan alanlarda çalışmalar yaparlar. Kısacası kalk ile hükümet arasında köprü görevinde olurlar.
Kamu Yönetimi Bölümü İş Olanakları Nelerdir?
Kamu yönetimi bölümü, hükümet politikalarının ve programlarının organizasyonunun yanı sıra resmi olarak davranışlarından sorumlu olan yetkililerin (genellikle seçilmeyen) davranışlarıyla merkezi olarak ilgilenmektedir.
Seçilmeyen birçok kamu görevlisi; belediye bütçe müdürleri, insan kaynakları (İK) yöneticileri, şehir müdürleri, nüfus sayımı müdürleri, devlet ruh sağlığı müdürleri gibi şehir, ilçe, bölge, eyalet ve federal bölüm başkanları da dahil olmak üzere kamu yöneticisi ve kabin sekreteri olarak kabul edilebilir. Kamu yöneticileri, hükümetin kamu dairelerinde ve ajanslarında çalışan görevlilerdir.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ya da Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ya da Siyasal Bilimler Fakültesinde yer alan 4 senelik bir lisans bölümüdür.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde bulunan kişiler; siyasal ve yönetimsel konuları, bilimsel araştırmaları ve çalışmaları ile ilgilenirler. Siyaset Bilimi içerisinde bulunan politik ve siyasal analizleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Toplum ve devlet arasındaki ilişkiyi incelerler.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü, tercih listelerinde yer edinen öğrenciler bu bölümü kazandırdırdıklarında başlıca dersler alacakladır.
Bu derslerden bazıları şöyle sıralanabilir:
Bu dersler dışında her üniversitenin kendine ait seçmeli dersleri ya da farklı alanları bulunmaktadır. Öğrenciler gidecekleri üniversiteleri araştırıp, üniversite sayfasından daha detaylı olarak dersleri öğrenebilirler.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunu bireyler meslek hayatlarını birçok yerde devam ettirebilme şansına sahiptirler. Siyasete atılabilirler, devlet çalışanı olabilirler, danışmanlık veya akademisyenlik yapabilirler, bankalarda çalışabilirler.
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