Kamu Yönetimi Bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?

Üniversitelerde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi olarak başka bir bölümü daha bulunan Kamu Yönetimi, özellikle bu bölümü seçmeyi düşünen adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Kamu Yönetimi nedir, mezunları ne iş yapar, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi nedir? Merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını sizler için derledik...

Kamu Yönetimi Nedir?

Kamu yönetimi bölümünü seçmeyi düşünen tüm öğrenciler “Kamu yönetimi nedir?” sorusunu sık sık sormaktadır. Kamu yönetimi hükümetlere ait karar mekanizmalarının nasıl çalıştığını halka açıklamaya ve alınan bu kararların yerine getirmesi aşamasında ihtiyaç duyulan projelerin yönetimi aşamasında çalışmalar yapar.

Kamu Yönetimi Bölümü Nedir?

Kamu yönetimi bölümü, uluslararası öğrencileri hükümet veya kâr amacı gütmeyen işlerde kariyer için hazırlayan bir bölümdür. Üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi kapsamında yer alır ve 4 yıl eğitim verilir. Eşit ağırlık alanı ile üniversitelere alım yapılmaktadır.

Kamu Yönetimi Taban Puanları Nedir?

Üniversite Adı Kont. Taban Puanı YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 5 360,60845 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 100 301,37545 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 3 300,15842 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 100 272,96563 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60 266,86217 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 120 263,93402 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 65 259,53309 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 100 255,38294 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 80 253,84929 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 80 247,24281 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 80 246,84867 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 50 243,06604 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 70 243,05782 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 80 240,27682 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 60 236,65152 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 90 236,05679 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 90 235,7261 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 70 231,96992 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 80 230,47311 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 60 230,19365 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 50 227,44104 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 60 227,04708 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 65 225,65076 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 40 225,55376 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 80 225,30835 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 80 225,138 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 60 223,95531 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 140 222,26228 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 80 213,65083 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 40 204,9313 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 40 199,28788 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 40 198,39341 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 10005 Dolmadı ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5003 Dolmadı BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 50 Dolmadı DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 3 Dolmadı HARRAN ÜNİVERSİTESİ 40 Dolmadı İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 27 Dolmadı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 150 Dolmadı KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 40 Dolmadı LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 3 Dolmadı MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 50 Dolmadı UŞAK ÜNİVERSİTESİ 40 Dolmadı YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 30 Dolmadı

Kamu yönetimi taban puanları her sene yenilenmektedir. Sizler için düzenlenmiş ‘’2020 Kamu Yönetimi Taban Puanları’’ tablomuzu aşağıda bulabilirsiniz. Burada bulunan veriler 2020 yılında yerleşen adaylara aittir.