Kamuda sürekli işçi nedir, Kamuda sürekli işçi ne iş yapar? Kamuda sürekli işçi maaşları

4A, 4B, 4C ve 4D sigorta türlerinin her biri, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında olup, farklı çalışma alanlarında görev alan kişileri kapsar. 4A sigorta türü özel bir kuruluşta çalışanları, 4B sigorta türü (Eski adı ile BAĞKUR) serbest meslek çalışanlarını, 4C sigorta türü ise devlete ait kurum ve kuruluşlarda çalışanları kapsamaktadır. 4D sigorta türü ise 2018 yılında yürürlüğe girmiş yeni bir sigorta türüdür.

4D sigorta türünden olan çalışan statüsünde işçiler geçici işte çalışan işçi olarak sözleşmeli şekilde çalışırlar. Kısıtlı haklara sahip olurlar ve bir süre sonra kadroya dahil edilme olasılıkları da bulunur. Ancak bazı hakları diğer statüdeki çalışanlardan farklı olur. Bu tür çalışanlar ayrıca belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışırlar.

Kamuda sürekli işçi nedir?

Uzun bir süredir yürürlükte olan 4D sigorta türü devlete ait olan tüm kurumlar da ve kuruluşlarda çalışan kişileri kapsamaktadır. Ayrıca bir devlet kurumunda taşeron ismi ile çalıştırılan veya daha sonra İŞKUR (İş ve İşçi Bulma Kurumu) vasıtası ile çalıştırılan işçiler de 4D sigorta türü kapsamında çalıştırılmaktadır. 4D sigorta türü kapsamında çalışan kişiler aynı zamanda sürekli işçi olarak da isimlendirilirler.

Geçici olarak belirlenen işlerde çalışan ve sözleşmeleri de belirsiz süreli olarak düzenlenen 4D kapsamındaki çalışanların hakları kısıtlıdır. Örneğin 6 aya kadar çalışan mevsimlik işçiler de bu statü altında kabul edilirler.

Kamuda sürekli işçi ne iş yapar?

Sürekli işçi statüsünde olan çalışanlar çeşitli görevler üstlenebilirler. Yaptıkları işe ve üstlendikleri göreve göre çeşitli görev tanımları bulunur. Kamuda sürekli işçi maaşları düzenli olarak güncellenmektedir. Örnek olarak 2024 yılı için sürekli işçilerin maaş bordroları bir süre önce açıklanmıştır.

Yapılan son zamanların ardından hesaplanan en düşük sürekli kamu işçisi maaşı brüt olarak hesaplanmış ve açıklanmıştır. Sürekli işçi olarak çalışanlar için bordrolarında bulunan maaşlarına ek olarak ikramiye, ek ödeme gibi çeşitli yan hakların dahil edilmediği belirtilmiştir.