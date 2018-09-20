HABER

Kamuda tasarruf tebdirleri, Diyarbakır Karpuz Festivali'ni iptal ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 11:56 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce geleneksel olarak düzenlen Diyarbakır Kültür ve Karpuz Festivali, kamuda alınan tasarruf tedbirlerine örnek olması adına iptal edildi.

Kamuda tasarruf tebdirleri, Diyarbakır Karpuz Festivali'ni iptal ettirdi

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce geleneksel olarak düzenlen Diyarbakır Kültür ve Karpuz Festivali, kamuda alınan tasarruf tedbirlerine örnek olması adına iptal edildi.
Diyarbakır'da bu yıl 8'incisi yapılması planlanan Diyarbakır Kültür ve Karpuz Festivali, kamuda alınan tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edildi. 18-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan festival programında, 18 Eylül'de Diyarbakır Hipodrumu'nda karpuz koşusu, 22- 23 Eylül'de festival korteji, karpuz yarışması yapılacak, Selçuk Balcı ve yerel sanatçılar konser verecek, çayda çıra folklor gösterisi yapılacaktı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "22-23 Eylül 2018 tarihleri arasında ilimizde yapılması planlanan 8. Diyarbakır Kültür ve Karpuz Festivali kamuda alınan tasarruf tedbirlerine örnek olmak adına iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

FOTOĞRAFLI

Kamuda tasarruf tebdirleri, Diyarbakır Karpuz Festivali'ni iptal ettirdi

PARTNERAyasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!Ayasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!
Adli personel bedelli askerlik eğitimini ne zaman yapacak? Adalet Bakanlığı'ndan yeni adımAdli personel bedelli askerlik eğitimini ne zaman yapacak? Adalet Bakanlığı'ndan yeni adım
Karısının yeğeniyle yasak aşk yaşadığını canlı yayında açıkladı!Karısının yeğeniyle yasak aşk yaşadığını canlı yayında açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meclis'e yeni parti geliyor

Meclis'e yeni parti geliyor

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 1 yorum
evet karpuz pahalı zaten ihraç bir ürün tanıtmasakta olur. ama ejder suyu olmazsa olmazımızdır.
Diğer Haberler
Rize'de dere yatağına yapılan bina için karar çıktı

Rize'de dere yatağına yapılan bina için karar çıktı

HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

Adli personel bedelli askerlik eğitimini ne zaman yapacak? Adalet Bakanlığı'ndan yeni adım

Adli personel bedelli askerlik eğitimini ne zaman yapacak? Adalet Bakanlığı'ndan yeni adım

Karısının yeğeniyle yasak aşk yaşadığını canlı yayında açıkladı!

Karısının yeğeniyle yasak aşk yaşadığını canlı yayında açıkladı!

4 çocuk annesi kadın yasak ilişki yaşadığı komşusunu nasıl öldürdüğünü anlattı

4 çocuk annesi kadın yasak ilişki yaşadığı komşusunu nasıl öldürdüğünü anlattı

Ünlülerin karizmasını yerle bir etti

Ünlülerin karizmasını yerle bir etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.