Kamuda verimlilik eğitimle artıyor

Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle verilen eğitimlerle kamuda verimlilik artırılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda yapılan ve bütün ilçe belediyeleri ile kamu kurumlarına açık olan “Belediyelerde örgüt ve iş analizi“ seminerinde insan kaynakları planlaması, örgüt analizi, iş analizi, örgütlenmeye ilişkin sıkıntılar, insan kaynaklarına ilişkin sorunlar ve düşünsel arka plan konuları ele alındı. Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Lütfü Şen’in sunumuyla katılımcılar, belediyelerde örgüt ve iş analizi konusunda farklı bir bakış açısına sahip olma imkânı buldu.

Proje yazma ve yürütme eğitimi

Yine Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğine tüm ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarına açık olan proje yazma ve yürütme semineri de yoğun ilgi gördü. İbrahim Coşkun’un verdiği seminerde, proje döngüsü yönetimi, problem analizi, paydaş analizi, hedef ve strateji analizi, mantıksal çerçeve yaklaşımı, faaliyet planlaması, kabul olmuş bir projenin, kaynaklarının/girdilerinin/araçlarının belirlenmesi ve bütçe planlaması konuları ele alındı. Her iki eğitim seminerine de katılan Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Numan Şeker, konuşmacılara teşekkür etti.



