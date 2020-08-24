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Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yolu toprak döküp ulaşıma kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2020 10:15 | Son Güncelleme

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaklaşık 130 daireli sitenin kullandığı araç yolu özel mülk olduğu gerekçesiyle sahibi tarafından toprak dökülerek ulaşıma kapatılınca site sakinleri duruma tepki gösterdi.

Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yolu toprak döküp ulaşıma kapattı

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 830 nolu sokakta bulunan yaklaşık 130 daireli sitenin kullandığı araç yolu, özel mülk olduğundan kamulaştırılma yapılmadığı gerekçesiyle sahibi tarafından toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı.
Site sakinleri yolun kapatılmasından dolayı araçlarıyla siteye giremediklerini 150 metrelik yol için yaklaşık 3 kilometre yol kat etmek zorunda kaldıklarını ifade ederek yaşadıkları mağduriyetin bir an çözülmesini istediler.

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"EMLAKÇI VE MÜTEAHHİT MAĞDUR ETTİ"

Olası bir yangın, acil hastalık durumunda ambulans ya da itfaiye aracının gecikmeli olarak siteye giriş yapacağını hatırlatan site sakinlerinden Eyüp Çimşitoğlu, “Karşıyaka Mahallesi 830 Nolu sokaktayız. Burası evlerimize giden yaklaşık 4 yıldır kullandığımız bir yoldu. Maalesef yolumuz belediye tarafından kamulaştırılmaması sebebiyle toprak sahipleri tarafından kapatıldı. 120-130 hane olarak yolun kapatılmasından durumundan dolayı 1 haftadır mağduriyet yaşamaktayız. İlgili yerlere, gerek toprak sahipleri gerekse kat malikleri tarafından gerekli bildirimler yapılmış ancak konunun mahkeme sürecinde olduğu bize ulaştırılmış. Şu anda mahkeme sürecinin tamamlanması bekleniyor. Bizim aldığımız bilgi bu yönde. En büyük sıkıntımız, Allah göstermesi bir yangın yada acil bir hasta olduğu zaman buraya ambulans, itfaiye aracının kısa sürede ulaşması mümkün değil. Alternatif yol olarak üst yoldan, yaklaşık 2-3 kilometre mesafeden buraya ulaşabilir. Bize evler satılırken burası resmi yol olarak gösterildi. Yani evin yolu burası olarak gösterildi. Gerek müteahhit , gerekse emlakçı tarafından bu konuda yanlış yönlendirildik. Evler bu şekilde bize satıldı. Satılacak ve kiraya verilecek ev kalmadığı için de toprak sahipleri tarafından yolumuz kapatıldı. Bizim asıl mağduriyetimiz toprak sahipleri tarağından değil, emlakçı ve müteahhit tarafından ayıplı mal satılmış bir durumla karşı karşıyayız” diye konuştu.

"BURADA BİR ANORMALLİK VAR"

Site sakinlerinden Celal Tütenk de yolun mal sahipleri tarafından tapulu yer olduğu için kapatıldığını ifade ederek “Mal sahipleri, ’Bu yer bizim tapulu malımız’ diyerek buraya toprak döktüler. Yaklaşık 130 hane şu anda mağdur durumdayız. Burası bize satılırken yolun resmi yol olduğu söylendi. Biz de ona göre evlerimizi aldık. Bakalım nasıl çözülecek. Buraya ne itfaiye ne de ambulans girebilir. Allah korusun birisine bir şey olduğu zaman hesabını kim verecek. Yol kapanmadan önce evimize 100-150 metrede çıkıyorduk, şimdi 3 kilometre dolanıyoruz. Evimizin yolu burasıydı. Dolayısıyla burasını kestiler. Burası toprak yoldu sonradan belediye tarafından beton döküldü. Bu kadar işlem yapılırken burasının sahipleri nasıl müdahale etmediler. Şimdi bütün evler yapıldı satıldı her şey bitti ondan sonra bu yolu kestiler. Burada bir anormallik var” dedi.

İHA

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