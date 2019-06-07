DENİZ ÇİÇEK - Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen çekilişler sonucu geçen yıl kamuya yaklaşık 1,6 milyar lira kaynak ve toplumsal katkı sağlandı.

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi verilerinden yaptığı derlemeye göre, kurumun geçen yıl toplam gelirleri, vergiler dahil 3 milyar 528 milyon 743 bin 465 lira oldu.

Bu kaynaktan, talihlilere ödenen ikramiyeler yanında, vergi olarak kamuya da gelir sağlandı. İdarece, savunma sanayisi, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık faaliyetlerine destek verildi.

Buna göre, idarece gerçekleştirilen çekilişler sonucu geçen yıl kamuya aktarılan kaynak ve toplumsal katkı 1 milyar 585 milyon 899 bin 966 lira oldu. Son 5 yılda kamuya sağlanan kaynak ve toplumsal katkı tutarı da 6 milyar 354 milyon 892 bin 49 lirayı buldu.

Geçen yıl kamuya sağlanan kaynağın 817 milyon 115 bin 993 lirası vergi oldu. Bu rakamın 514 milyon 571 bin 833 lirası katma değer vergisi, 288 milyon 215 bin 911 lirası şans oyunları vergisi, 14 milyon 328 bin 249 lirası Hazineye devredilen araştırma, yenileme geliştirme ve eğitim teşviki karşılıklarından oluştu.