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"Kamunun nakit ihtiyacı 2020'de devam edecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2019 14:06 | Son Güncelleme

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu: - "Kamunun borç ve nakit ihtiyacı 2020 yılında da devam edecek. Türkiye, artık cari açık sorununa ilaveten bir de kamu açığı sorunu içine girmiştir"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Kamunun borç ve nakit ihtiyacı 2020 yılında da devam edecek. Türkiye, artık cari açık sorununa ilaveten bir de kamu açığı sorunu içine girmiştir." dedi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Dijital Hizmet Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişikliği öngören kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ciddi bir nakit açığı ile karşı karşıya olduğunu belirten Tatlıoğlu, "Hükümet, 2019 yılı bütçesinde 80,6 milyar liralık bir açık olduğunu açıkladı. Bu açığın, 125 milyar liraya mal olması bekleniyor. 40 milyar lira civarındaki Merkez Bankasının yedek akçesini de hesapladığımızda 165 milyar liraya mal olacak bir bütçe açığı söz konusu. Demokratik ülkelerde bütçede bu kadar sapmayı ortaya çıkaran siyasi iradenin çoktan istifa etmesi gerekirdi. İktidarların, başarısızlıklarını milletin hesabına yazması doğru değil." diye konuştu.

Teklifle Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ve Değerli Mülk Vergisi gibi üç yeni verginin getirildiğini belirten Tatlıoğlu, "Dijital Hizmet Vergisi oranını yüksek bulmakla birlikte biz de bu vergiye taraftarız. Diğer vergilerde, vergilendirme prensiplerine aykırı davranılıyor. Konaklama Vergisi'nde bizim önerimiz şehir vergisinin getirilmesidir. Şehir Vergisi, kenti ziyaret eden turistlerden alınan vergidir. Bu vergiler, o şehrin alt yapısı ve diğer hizmetleri için kullanılır." ifadelerini kullandı.

İsmail Tatlıoğlu, "teklifle uçan kuşa bile vergi konduğunu" ama kamu tasarrufu adına bir maddenin teklifte yer almadığını savunarak "İhtiyaç varsa vergi konsun ancak kamuda da tasarrufun olması gerekir." dedi.

Teklifle Cumhurbaşkanına 70 milyar liralık bir borçlanma yetkisinin verildiğini belirten Tatlıoğlu, "Anlaşılan kamunun borç ve nakit ihtiyacı 2019'dan sonraya da sarkarak 2020 yılında devam edecek. Türkiye artık cari açık sorununa ilaveten bir de kamu açığı sorunu içerisine girmiştir. Bütün bunlar geçmiş 20 yıl içerisinde sorunlarımıza çözüm bulamadığımızı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tatlıoğlu, Türkiye'de siyasal iklimin değişmesi gerektiğini, aksi takdirde ekonomideki yapısal sorunların ilave vergiler veya vergileri arttırmakla çözülemeyeceğini dile getirdi.

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İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu

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