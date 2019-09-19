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Kamuran Şipal yarın son yolculuğuna uğurlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:44 | Son Güncelleme

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden yazar ve çevirmen Kamuran Şipal için yarın Adana'da cenaze töreni düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Yayın dünyasına roman, öykü ve çevirileriyle büyük katkı sağlayan Kamuran Şipal, hayatını kaybetti.

Yaklaşık 10 gündür Bakırköy'deki bir özel hastanede tedavi gören Şipal, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün akşam 22.00 sularında yaşamını yitirdi.

Çağdaş Alman edebiyatından yaptığı önemli çevirilerle tanınan Şipal, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Şipal'in cenazesi, ikindi vakti Adana Yüreğir'deki Asri Mezarlık Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

- Kamuran Şipal

Adana'da 24 Eylül 1926’da dünyaya gelen, ilk ve orta öğrenimini Adana'da tamamlayan Kamuran Şipal, İstanbul Pertevniyal Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne girdi. Şipal, Almanya'da ihtisas çalışması yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesinde Almanca okutmanlığı görevini üstlenirken eserleri 1949 yılından itibaren dergilerde yayınlamaya başladı.

"Beyhan", "Elbiseciler Çarşısı", "Büyük Yolculuk", "Buhurumeryem", "Köpek İstasyonu" adlı öykülerinin yanı sıra "Demir Köprü", "Sırrımsın Sırdaşımsın" ve "Dua Çiçeği" romanlarına imza atan Şipal, eserleriyle birçok ödüle layık görüldü.

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Kamuran Şipal

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