"Kamusal İletişimde Standartlar ve Koordinasyon Çalıştayı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sadece kriz yönetimi değil, süreç yönetimi konusunda da kamu kurum ve kuruluşlarının iletişim standartlarının belirlenmesinin oldukça hayati bir fonksiyon olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, "Kamusal İletişimde Standartlar, Entegrasyon ve Koordinasyon Çalıştayı" düzenledi.

Çalıştaya tüm bakanlıkların ve Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıkların basın ve halkla ilişkiler müşavirleri ile yetkilileri katıldı.

Katılımcılar çalıştayın devam ettiği iki gün boyunca kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişim planlaması ve kriz iletişiminde koordinasyon süreçlerini masaya yatırdı.

Çalıştayın açılışında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, amaçlarının "devletin sesini millete, milletin sesini de dünyaya duyurmak" olduğunu ifade etti.

Zor bir zamanda çetin bir coğrafyada bulunduklarını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Varlık mücadelesi veriyoruz. Bir yandan büyüme mücadelesi veren bir ülkemiz var, kökleşme mücadelesi veren bir devletimiz var ve kurumsallaşma çabası içinde olan bir sistemimiz var. Öte yandan küresel anlamda giderek kaotik bir hal alan düzen arayışları içinde bulunduğumuz çağın alametifarikası halini almış durumda. Küresel alanda mücadelelerin giderek sertleştiğini görüyoruz. Bir o kadar da belirsizlikler, yaşadığımız döneme damgasını vuruyor. Bunun beraberinde getirdiği ciddi zorluklar olmakla birlikte elbette önemli imkanlar da söz konusu."