Kamuya ilk kez atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği değişti

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişikliğe göre, KPSS (B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar arasında yapılacak yazılı veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre de atama yapılabilecek.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri gereğince karar verilen değişiklik kapsamında, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile döner sermayeli kuruluşların B grubu kadrolarına yönetmelikte yer alan usul ve esaslara göre atama yapılabilecek.

Atama için ayrı bir sınav yapılmasının öngörülmesi halinde, atama yapılacak kadroların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri, genel ve özel mevzuattaki atama koşuları, KPSS puan türü ve asgari puanları, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi ilgili kurumlarca Resmi Gazete, cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitelerinde ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulacak.