Kamuya ve SGK’lılara maske dağıtımı nasıl olacak?

Ancak bu yeni düzenlemenin de kendi içinde sorunlar barındırdığı belirtiliyor.Türkiye'de Koronavirüs ile mücadelede uygulanan ücretsiz maske dağıtımında kamu çalışanları ve SGK’lı çalışanlar için yeni kararlar alınırken, bu kapsamdaki kişilere ve çalıştıkları işyerlerine maskelerin nasıl ulaşacağı konusu belirsizliğini koruyor. 11 Mart’ta başlayan salgının giderek ciddi boyutlara ulaşmasının ardından vatandaşlar için toplu halde bulunulan yerlerde maske kullanma zorunluluğu getirilmişti. Maske fiyatlarında yaşanan ciddi artış ve buna yönelik yükselen eleştiriler ise devleti ücretsiz maske dağıtmaya yönlendirmişti. Eczacılar Birliği verilerine göre 10 Nisan’dan bu yana eczaneler 120 milyona yakın maske dağıtmış durumda. Dolayısıyla bir kişiye 5’er adet maske verildiği için şu ana kadar yaklaşık 24 milyon kişi maske almış görünüyor. Ancak bazı kişilere ikinci kez kod geldiği hesaplanarak, Türkiye'de maskeye ulaşan kişi sayısının 24 milyondan daha az olduğu belirtiliyor. Nüfusu son sayıma göre 83 milyon olan Türkiye’de 20 yaşın altında 25 milyon, 65 yaş ve üzerinde ise 7 milyon 550 bin kişi bulunuyor. Bu verilere göre sokağa çıkması ‘serbest’ olan 50 milyon dolayında vatandaş var.

Cep telefonuna bir ya da iki kez kod gelen vatandaşlar olduğu gibi hiç kod gelmeyenler ya da ikametleri farklı yerde olduğu için maskesini alamayanlar da bulunuyor. Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler ise baştan beri bu uygulamadan yararlanamıyor. Kamudakiler ve SGK’lılar için yeni düzenleme Son olarak uygulamada yaşanan bazı aksaklıklar ve özellikle de eczanelerdeki yoğunluk nedeniyle yeni bir karar alınarak, kamu çalışanları ile SGK’lı olarak çalışanlara maskelerin kurumları ve işverenleri tarafından dağıtılması kararlaştırıldı. DW Türkçe’ye konuşan Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, aslında bunun yeni bir uygulama olmadığını söylüyor. Telefonuna SMS ile kod gelen herkese eczanelerin yine maske vermeye devam edeceğini belirten Çolak, yeni uygulamanın farkını ise şöyle anlatıyor: "Sağlık Bakanlığı ile 10 Nisan'da yaptığımız toplantıda bu düzenleme de konuşulmuştu, dolayısıyla yeni değil aslında. Eczaneler yine kendisine SMS gelenlerin talebini karşılamak durumunda, bu kişi özel sektörde ya da kamuda çalışıyor olsa bile. Bu getirilen düzenleme ise telefonuna kod ulaşmasa da eczaneye gelen vatandaşların yoğunluğunu biraz azaltmak için söylediğimiz bir uyarı.”

Eczacılar maske için gelenlerin yoğunluğu nedeniyle Koronavirüs kapma risklerinin yüksek olduğunu belirtirken, cep telefonuna kod gelmeyen ancak yine de maske almak isteyen vatandaşlarla tartışmalar yaşanabildiğini aktarıyor. İdari izinliler ya da dönüşümlü çalışanlar ne yapacak? Bu düzenleme henüz yeni getirildiği için uygulamasının nasıl olacağı tam anlamıyla kesinleşmiş değil. Maskeyi kamu kurumlarının Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ve valiliklerden, işyerinde 10 kişiden fazla kişi çalıştıran işletmelerin ise bulundukları ilin ticaret odalarından ya da yine DMO aracılığıyla alması planlanıyor. DMO tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruyla kamu kurumlarına maske dağıtımında izlenecek başvuru esaslarını açıklanmış ve web sitesinde bir başvuru formu yayımlanmıştı. Ancak bu yeni sistemin de kendi içinde bazı sorunlar taşıdığına dikkat çekiliyor. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, DW’ye yaptığı değerlendirmede kamu kurum ve kuruluşlarına bu maskelerin nereden ve hangi yollar takip edilerek ulaştırılacağına ilişkin bir bilgiye henüz ulaşamadıklarını belirtiyor.