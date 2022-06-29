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Kamuyu 25 milyon TL zarara uğratmışlardı! 'Demir Yumruk' operasyonunda ele geçirilenler dudak uçuklattı... Erol Evcil Emniyet'e getirildi

29.06.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kamuyu 25 milyar TL zarara uğrattıkları tespit edilen firmalara yönelik operasyonda rezidanstan kaçmaya çalışırken yakalanan Erol Eşrefoğlu (Evcil) da dahil 300 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen deste deste paralar dikkat çekti. Öte yandan Erol Evcil bugün Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Dev operasyon kapsamında çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

Demir çelik piyasasını kontrol altına alarak tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine darbe! Uzun soluklu çalışmalar sonucu belirlenen suç örgütlerine Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Firmaların sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları ortaya çıktı. Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da gözaltına alındığı operasyonlar kapsamında ele geçirilen paralar ise dudak uçuklattı. Gözaltı ve el koyma işlemlerinin devam ettiği Demir Yumruk operasyonundan ayrıntılar şöyle...

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10 AY SÜRDÜ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu müfettişleri, MASAK personeli ortak çalışma grubu oluştururken, bu gruba KOM ekipleri de destek verdi. Oluşturulan ortak çalışma grubu operasyonun hazırlık aşamasında her bilgi, belge ve detayı titizlikle değerlendirilirken, 10 ay süresince dinleme ve fiziki takip tedbirlerini de uyguladı. Bu çalışmaların sonucunda demir çelik sektöründe faaliyet gösteren üç ayrı suç örgütü tespit edildi.

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KAMUYU 25 MİLYAR LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Bu suç örgütlerinin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3’üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

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ANKARA MERKEZLİ 29 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Emniyeti, Vergi Denetim Kurulu ve MASAK personelinden oluşan ekibin 10 aylık titiz çalışması sonucu bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. Ankara merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli illerinin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi. Operasyonda 840 ekip, 2 bin 100 personel, 250 vergi müfettişi ve MASAK personeli görev aldı. Operasyonda 374 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunurken, şu ana kadar 250 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da arasında olduğu üç ayrı suç örgütü lideri de bulunuluyor. 14 fabrika ve 850 adreste arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

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EROL EVCİL EMNİYETE GETİRİLDİ

Dün başlatılan operasyonda İskenderun'da kaldığı rezidanstan kaçmaya çalışırken özel harekat polislerince yakalanan Erol Evcil, sağlık kontrolü ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gönderildi. Evcil'in Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilişi kameralara yansıdı. Elleri arkadan kelepçeli olarak mali polis eşliğinde emniyete getirilen ve nezarethaneye konulan Evcil'in ifadesinin alınmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.

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Öte yandan AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 300'e yükseldi.

(İHA-AA)

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