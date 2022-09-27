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Kamuyu milyarlarca lira zarara uğratmışlardı! 'Demir Yumruk' soruşturmasında yeni gelişme

27.09.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kamuyu 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 TL zarara uğrattığı belirtilen suç örgütüyle ilgili soruşturma tamamlandı. 'Demir Yumruk' soruşturmasında aralarında örgütün lideri Hüseyin Eryılmaz'ın da bulunduğu birçok kişinin dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istendi.

Kamuyu milyarlarca lira zarara uğratmışlardı! 'Demir Yumruk' soruşturmasında yeni gelişme

Son dakika haberi: Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ve 29 şüphelinin tutuklandığı 'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında suç örgütü lideri Hüseyin Eryılmaz gurubuna yönelik soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan 2’nci iddianamede, 46 şüpheli yer alırken aralarında Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 5 kişi örgüt yöneticiliği, 14 kişi örgüt üyeliği, 27 kişinin ise dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istenildi. İddianame Ankara 33’ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık demir yumruk
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