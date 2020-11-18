HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kamyon 11 aracı biçti, kaza anı kameraya yansıdı

Kamyon 11 aracı biçti, kaza anı kameraya yansıdı

18.11.2020 19:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Dikili ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon, 11 araca çarptı.

İzmir’in Dikili ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon, 11 araca çarptı. Korkunç anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.00 sıralarında Salihler Mahallesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre İzmir’den Çanakkale istikametine doğru seyir halindeki 34 GJ 1334 plakalı yük kamyonu şoförü Okan Z. (25), trafik ışıklarında önündeki tıra çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında park halindeki 11 araca ve bir manav tezgahına çarpan kamyon, karşı yola geçerek elektrik direği ve ardından otobüs durağına çarparak güçlükle durdu. Kazada 1 vatandaşın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Önce kan lekesi sanıldı
Bu arada olay yerinde kaza yapan araçların üzerinde bulunan kırmızı lekeler ilk etapta kan zannedilerek vatandaşlarda panik uyandırdı. Bu lekelerin daha sonra manav tezgahında satılan nar ekşisi olduğu anlaşıldı. Kamyon sürücüsü Okan Z., jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayda çok sayıda maddi hasar yaşandığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Öte yandan kaza anı bölgede bulunan bir iş yeri kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde kamyonun, yolun sağında park halinde bulunan araçlara hızla çarptığı anlar görüldü.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Balıkçı ağlarına takıldı: 2 metre uzunluğunda...Balıkçı ağlarına takıldı: 2 metre uzunluğunda...
Çekiliş sonuçları belli oldu! 11 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 11 milyon TL'yi aşan ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 18 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Marmaris’te balıkçı ağlarına 2 metre uzunluğunda bronz heykel takıldı

Balıkçı ağlarına takıldı: 2 metre uzunluğunda...

Çarpıcı araştırma: 15 ülkede Kovid-19 vaka oranları bildirilen rakamlardan daha fazla

Koronavirüs vaka oranlarıyla ilgili çarpıcı araştırma

Bursa'yı yıkan ölüm! Doktor Ali Murat Dilek koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Adana'dan acı haber! 14 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti

14 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor

Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma: Risk 3 kat fazla

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.