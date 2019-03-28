HABER

Kamyon arkası yazısı başına bela oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 14:24 | Son Güncelleme

Bursa’da bir sürücü yolda seyir halinde iken önünde seyreden bir aracın arkasında yazan yazıyı fark etti.

Kamyon arkası yazısı başına bela oldu

Bursa’da bir sürücü yolda seyir halinde iken önünde seyreden bir aracın arkasında yazan yazıyı fark etti. Kadına hakaret içerikli yazıya kızan genç kadın, fotoğrafı çektiği aracı gerekli yerlere şikayet ederek, sürücüsünün ceza almasını sağladı.
Olay, Bursa’da meydana geldi. Trafikte aracı ile seyir halinde iken önünde seyreden 16 JVD plakalı aracın arkasında “Her önüne gelene selektör yapma cici kız, akün biter vurdurmaya mahkum kalırsın” yazısını gördü. Kadınlara hakaret içerikli yazıdan rahatsız olan kadın sürücü aracın fotoğrafını çekerek yetkili mercilere şikayetçi oldu.
Şikayeti alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracın peşine düştü. Araç şikayetten birkaç dakika sonra Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi’nde bulundu. Aracının trafik ekiplerince durdurulmak istendiğini fark eden sürücü ise aracı bırakıp kaçmaya çalıştı. Sürücüyü kaçamadan yakalayan ekipler, şahsın ehliyetsiz olduğunu fark etti. Aracı trafikten men eden trafik polisi şahsa toplam 4922 lira para cezası keserek, şikayete konu yazıyı da söktü.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Evlerinde çıkan yangını söndürmek isteyen çift hastanelik olduEvlerinde çıkan yangını söndürmek isteyen çift hastanelik oldu
Kütüphanede şaşkına çeviren olay! Sandalye ile çıkarıldı...Kütüphanede şaşkına çeviren olay! Sandalye ile çıkarıldı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Serdar: Şenol hocamıza herkesin inanması lazım

Serdar: Şenol hocamıza herkesin inanması lazım

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sızıp kaldığı kütüphanede kimse uyandıramadı, sandalye ile dışarı çıkarıldı

Kütüphanede şaşkına çeviren olay! Sandalye ile çıkarıldı...

Yeni medya çocuk psikolojisini ve aile ilişkilerini nasıl etkiliyor?

Yeni medya çocuk psikolojisini ve aile ilişkilerini nasıl etkiliyor?

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.