HABER

Kamyon bariyerlere çarparak devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 09:49 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir Antalya karayolunun 7.

Kamyon bariyerlere çarparak devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir Antalya karayolunun 7. kilometresi kaçış rampaları civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlker Ç. idaresindeki 68 AAD 732 plakalı tomruk yüklü kamyon kaçış rampalarının bulunduğu bölgede frenleri tutmayınca sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Devriye halinde bulunan ve kazayı gören bölge trafik ekipleri lastikleri alev alan kamyona, kendi araçları ve diğer araçlardan aldıkları yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyon bariyerlere çarparak devrildi: 1 yaralı

Kamyon bariyerlere çarparak devrildi: 1 yaralı

Kamyon bariyerlere çarparak devrildi: 1 yaralı

Kamyon bariyerlere çarparak devrildi: 1 yaralı

Bu fotoğraf hayatını değiştirdiBu fotoğraf hayatını değiştirdi
(Özel) Bursa’da Mehmetçik’ten örnek davranış(Özel) Bursa’da Mehmetçik’ten örnek davranış
(Özel) Köpeğini vatandaşlara saldırtan gence polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği anlar kamerada(Özel) Köpeğini vatandaşlara saldırtan gence polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

İmzalandı! 20 milyar dolarlık dev anlaşma

İmzalandı! 20 milyar dolarlık dev anlaşma

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.