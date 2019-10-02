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Kamyon binaya çarptı, zemin kattaki genç faciadan kıl payı kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 11:29 | Son Güncelleme

Kağıthane'de kum yüklü kamyon yokuş aşağı inerken iddiaya göre frenlerinin tutmaması sonucu hızla bir apartman dairesinin duvarına çarptı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Kağıthane'de kum yüklü kamyon yokuş aşağı inerken iddiaya göre frenlerinin tutmaması sonucu hızla bir apartman dairesinin duvarına çarptı. Kaza sırasında odadaki bilgisayar masasında oturan Muhammet Sait Kaplan az daha canından oluyordu.

Kaza Kağıthane Telsizler Mahallesi, Bakım Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Yasin Çadırcı'nın kullandığı 34 AL 7632 kum yüklü kamyonU Boğazkale sokaktan yokuş aşağı indiği sırada iddiaya göre frenlerinin tutmaması sonucu kaymaya başladı. Hızla ilerleyen kamyon, Bakım Sokak'ta bir apartman dairesinin duvarına çarparak durabildi. Kaza sırasında kamyonun çarptığı odadaki bilgisayar masasında oturan Muhammet Kaplan şans esere faciadan kıl payı kurtuldu. Kazanın ardından bina sakinleri panikle dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Daireye çarpan kamyonunu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ: FRENLER TUTMADI
Kamyonunun frenlerinin tutmadığını iddia eden sürücüsü Yasin Çadırcı, "Ben buraları iyi bilmiyorum. Okula kum götürecektim. Ben burada bekliyordum beni buradan gideceğim okula götüreceklerdi. Ama beni almaya gelmediler. Ben de kamyonu çalıştırdım yokuş aşağı inerken frenler tutmadı. Daha sonra eve girdim" dedi.

DEPREM OLUYOR ZANNETTİM ÜZERİME BETON BLOKLAR GELDİ

Kaza anında odada bilgisayar masasında oturduğunu söyleyen Muhammet Sait Kaplan, "Ben bilgisayarın başında evde oturuyordum. Yanımda benim sandalye vardı. Kamyon eve girdi ben başta deprem oluyor zannettim. Sonra üzerime beton bloklar geldi. Ben de kaçayım derken koltuklu sandalyem vardı duvardan kopan parçalar sandalyeye çarptı. Ben de o sırada yere düştüm. Eşyalarım her şeyim gitti. Bende herhangi bir şey yok. Ben odada tektim yan odada iki arkadaşım vardı." dedi.

(FOTOĞRAF)

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