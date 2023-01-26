Kamyon büyüklüğünde! NASA duyurdu: Dünya'ya çok yakın geçecek

Asteroitler, Dünya dışı tehditlerin arasında bulunuyor. Hatta yeteri derecedeki bir asteroidin Dünya'ya çarpması durumunda insanlığın sonunun geleceğini düşünenler de oluyor. Uzayın derinliklerindeki araştırmalarını sürdüren en ünlü uzay ajanslarından biri olan ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ise flaş bir duyuruya imza attı. NASA, kamyonet boyutundaki asteroidin, Dünya’ya oldukça yaklaşacağını ancak çarpmayacağını duyurdu.

"2023 BU" ADLI ASTEROİT DÜNYA'YA EN ÇOK YAKLAŞANLARDAN BİRİ OLACAK

NASA açıklamasında, "2023 BU" adlı asteroidin Dünya'ya en çok yaklaşanlardan biri olacağı belirtildi.

Asteroit "2023 BU" bugün akşam saatlerinde Güney Amerika’da atmosferin 3 bin 600 kilometre üzerinden geçecek.



(Fotoğraflar temsilidir)

OLDUKÇA YAKINA GELECEK ANCAK...

Bilim insanları, asteroidin oldukça yakına geleceğini ancak büyük kısmının atmosferde yanacağını ve bazı büyük parçaların gök taşı olarak düşebileceğini bildirdi.

Asteroidin çapının 3,5 ila 8,5 metre arasında olduğu tahmin ediliyor.

Kırım’daki amatör gökbilimci Gennady Borisov'un tespit ettiği asteroidin güzergahının, Dünya'daki yer çekimi nedeniyle büyük ölçüde değişmesi bekleniyor.

NASA’ya göre asteroit, Güneş'in çevresinde her 359 günde bir dönmek yerine 425 gün sürecek oval bir yörüngeye girecek. (AA)

