HABER

Kamyon çaldı, kovalamaca sonunda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 14:57 | Son Güncelleme

AKSARAY-Ankara Karayolu üzerinde polis tarafından durdurulan kamyonun sürücüsü, araçtan atlayıp kaçtı.

Kamyon çaldı, kovalamaca sonunda yakalandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY-Ankara Karayolu üzerinde polis tarafından durdurulan kamyonun sürücüsü, araçtan atlayıp kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan ve kamyonu Ankara'da çaldığı belirlenen Necdet Gökka (32), tutuklandı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Polis, 06 AY 3642 plakalı kamyonu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde durdurdu. Kamyon sürücüsü Necdet Gökka, bu sırada araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonunda Gökka, yakalandı. Kovalamaca sırasında düşerek yaralandığı belirlenen Necdet Gökka, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma olay yerine inceleme ekiplerin incelemesinde ise Ankara'da kamyonun sağ camının kırılarak kapısının açıldığı ve düz kontak yöntemi ile çalındığı tespit edildi.
Gözaltına alınan Gökka'nın kamyon hırsızlığından sabıkası olduğu ve basit yaralama suçundan arandığı öğrenildi. İfadesi tamamlanan Necdet Gökka, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Kinyas ve Kayra 18 Yaşında Sergisi Galeri Işık Teşvikiye’deKinyas ve Kayra 18 Yaşında Sergisi Galeri Işık Teşvikiye’de
Fuhuşun şifresi: Koli geldiFuhuşun şifresi: Koli geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı

Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı

Edebiyat öğretmeni tuz ruhu içip intihar etti, bıraktığı not yürekleri dağladı

Edebiyat öğretmeni tuz ruhu içip intihar etti, bıraktığı not yürekleri dağladı

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

MHP Mersin'de kriz! Karşılıklı çok sert açıklamalar geldi

MHP Mersin'de kriz! Karşılıklı çok sert açıklamalar geldi

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da şok görüntü! Anahtarlığın içinden çıkan, polis ekiplerini şaşkına çevirdi

Arabasının anahtarını gören polisler şaştı kaldı

Sivas'ta fuhuş operasyonu: Koli geldi, müsaitsen gel!

Mide bulandıran gerçek! 'Koli geldi müsaitsen gel'

Hamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak için

Hamile eşiyle burada kalıyor! 'Eğer o odada kalırsak...'

Antalya'da dehşet anlar! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Antalya'da dehşet anlar! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Böyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmiş

Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp...

Herkes ayağa kalktı! Bu kargaşanın tek nedeni...

Herkes ayağa kalktı! Bu kargaşanın tek nedeni...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.