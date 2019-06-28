HABER

Kamyon çarpan çocuk öldü, anne ve babası gözyaşlarına boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 17:46 | Son Güncelleme

Ankara’da Burhan Erayhan (12), bisikletiyle yolun karşısına geçerken hafriyat yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ankara’da Burhan Erayhan (12), bisikletiyle yolun karşısına geçerken hafriyat yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çocuğun olay yerine gelen anne ve babası sinir krizi geçirip, ağladı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Mamak ilçesinde Şehit Hanifi Mutlu Caddesi'nde meydana geldi. Mikail Y. (50) yönetimindeki Mamak Belediyesi'ne ait 06 GD 5870 plakalı hafriyat kamyonu, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Burhan Erayhan'a çarptı. Erayhan, çarpmanın şiddetiyle savrularak yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Burhan Erayhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDIÇevre güvenliği alan polis ekipleri ise, olay yerinde incelemelerde bulundu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen çocuğun annesi ve babası sinir krizi geçirdi. Aileyi, sağlık ve polis güçlükle sakinleştirdi. Öte yandan, kamyon şoförü Mikail Y. de gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
GÜNCELLEME Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu
AFAD’dan mahalleyi sokağa döken kimyasal patlamaya ilişkin ’tehlike geçti’ açıklamasıAFAD’dan mahalleyi sokağa döken kimyasal patlamaya ilişkin ’tehlike geçti’ açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yola çıkmadan önce mutlaka okuyun! Trafik kilitlendi

Yola çıkmadan önce mutlaka okuyun! Trafik kilitlendi

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Son dakika: MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

Son dakika! İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti (Hayri Baraçlı kimdir?)

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.