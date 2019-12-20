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Kamyon çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 18:36 | Son Güncelleme

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Muğla'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu Savaş Çulha (39) ile eşi Fatma Çulha'nın (32) hayatını kaybettiği trafik kazası, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyon çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Muğla'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu Savaş Çulha (39) ile eşi Fatma Çulha'nın (32) hayatını kaybettiği trafik kazası, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Seferiye Menteş (44) yönetimindeki kamyonun, kavşağa giren Savaş Çulha'nın kullandığı otomobile çarpması ve metrelerce sürüklemesi yer aldı. Çarpışmanın ardından toz bulutu oluşması dikkat çekti.
Öte yandan, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarılan kamyon sürücüsü Seferiye Menteş tutuklandı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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