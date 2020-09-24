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Kamyon, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, hafriyat kamyonu, önünde giden otomobile çarparak 150 metre sürükledi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, hafriyat kamyonu, önünde giden otomobile çarparak 150 metre sürükledi. 2 kişinin yaralandığı kaza bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, göl yolunda meydana geldi. Orhangazi istikametinden göl yoluna girmek isteyen Ekrem I. idaresindeki 16 ABL 219 plakalı hafriyat kamyonu, Bursa yolundan gelip kavşaktan göl yoluna giren Ali Y. idaresindeki 34 PFM 86 plakalı otomobile çarptı. Otomobil, hafriyat kamyonunun önünde 100 metre sürüklendi. Otomobili fark edince kamyonu durduran sürücü, hemen araçtan inerek otomobildekilere yardım etti. Çarpmanın etkisi ile yaralanan otomobil sürücüsü Ali Yıldırım ve Fatma Yıldırım olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan Orhangazi-Göl yolu üzerindeki akıl almaz kaza, karşı yönden gelmekte olan bir aracın araç kamerasına an be an yansıdı.

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