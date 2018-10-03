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Kamyon, çarptığı panelvan ile birlikte çaya uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 20:42 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da saman balyası yüklü kamyon, çarptığı panelvan araçla birlikte çaya uçtu.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da saman balyası yüklü kamyon, çarptığı panelvan araçla birlikte çaya uçtu. Mobese kameralarına yansıyan kaza da 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Esentepe Mahallesi yolu Recep Tayyip Erdoğan Parkı önünde meydana geldi. Cafer E. yönetimindeki 18 DL 662 plakalı saman balyası yüklü kamyon, aynı yönde giden Arif B.'nin kullandığı 06 TRA 92 plakalı panelvan araca çarptı. Kaza sonrası kamyon ile panelvan araç park yanındaki çaya devrildi.

Kazayı görenler olayı polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Panelvan sürücüsü ve araç içinde bulunanlar kazayı yara almadan atlatırken kamyon sürücüsü Cafer E. ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Tedavi için Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kamyon sürücüsü Cafer E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nın güvenlik kamerasına yansıdı.

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