Kamyon dereye düştü, sürücü aranıyor

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde yapımı devam eden Silvan Barajı şantiyesine toprak taşıyan kamyon dün akşam saatlerinde dereye uçtu. Kurtarma ekipleri, derede kamyon şoförü Abdurrahman Ayer'i arıyor.

Silvan Barajı şantiyesinde çalışan Abdurrahman Ayer'in yönetimindeki toprak yüklü kamyon, sürücünün kontrolünden çıkarak dereye düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edilirken, derenin su dolu olması, debisinin yüksek ve suyun bulanık olmasından dolayı Ayer, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Ayer'i arama çalışmaları devam ederken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, DSİ Bölge Müdürlüğü ile AFAD ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

