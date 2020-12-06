HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kamyon devrildi, 15 ton mandalina yola saçıldı

Kamyon devrildi, 15 ton mandalina yola saçıldı

06.12.2020 17:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kamyon devrildi, 15 ton mandalina yola saçıldı

Hatay’ın Erzin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyondan 15 ton mandalina yola saçıldı. Kamyon şoförü Mehmet Emin Ağca’nın hafif yaralandığı kazada kısmen kapanan kara yolu, mandalinalar temizlenip, kamyon da kurtarıcı yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafiğe tekrar açıldı.

Kaza, E-5 kara yolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Hatay’ın İskenderun ilçesinden, Mersin’in Tarsus ilçesine mandalina götüren Mehmet Emin Ağca yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

c804a0373240f0dbbfa4d851406f1d31

Kamyonun kasasındaki 15 ton mandalina yola saçılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından hafif yaralanan Ağca’ya gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra kaza yerinden ayrıldı.

8f00c0a9ccfe9c359c499d2890b7dea1

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, kepçe ile yoldaki mandalinaları temizledi. Kurtarıcı yardımıyla kamyon da kaldırıldıktan sonra kara yolu tekrar trafiğe açıldı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İki çocuk istiyoruz''İki çocuk istiyoruz'
5 katlı binanın çatısında korkutan oyun5 katlı binanın çatısında korkutan oyun
4 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!4 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uyguladıkları yöntemle ilçede vaka sayıları sıfırlandı

Uyguladıkları yöntemle ilçede vaka sayıları sıfırlandı

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Diğer Haberler

8 yaşındaki çocuğa çarpan traktörün sürücüsü kaçtı

8 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı

5 katlı binanın çatısında korkutan oyun

5 katlı binanın çatısında korkutan oyun

Zihinsel engelli kişi, polis aracını tekmeleyip memura yumruk attı

Polis aracını tekmeleyip memura yumruk attı

Antalya'da deniz üzerinde görülen cisim heyecanlandırdı

Heyecanlandıran olay! 'İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım'

Çocuğun drondan kaçma anı kamerada

Gördüğü drondan korkan çocuk böyle kaçtı

Avcılar sahilinde korkutan dev denizanaları

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.