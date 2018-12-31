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Kamyon devrildi, karayolunda ulaşım aksadı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 17:38 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de karşı şeride geçerek devrilen kamyon nedeniyle karayolunda ulaşım 1 saat tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kamyon devrildi, karayolunda ulaşım aksadı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de karşı şeride geçerek devrilen kamyon nedeniyle karayolunda ulaşım 1 saat tek şeritten kontrollü sağlandı.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Denizli- Antalya Karayolu Gökpınar mevkisinde meydana geldi. Antalya yönüne giden Ömer Yusuf Ünmek yönetimindeki 20 AVM 22 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Devrilen kamyonun sürücüsü Ünmek, kazadan yara almadan kurtuldu. Devrilen kamyon nedeniyle, çift şeritli yolun Denizli yönü ulaşıma kapandı. Kaza yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, ulaşımı 1 saat boyunca tek şeritten kontrollü sağladı. Karayolunda ulaşım, kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kamyon devrildi, karayolunda ulaşım aksadıKamyon devrildi, karayolunda ulaşım aksadı

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