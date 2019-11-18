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Kamyon devrildi, kasasındaki çeltik yola saçıldı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 11:34 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir araca çarpan kamyon devrilirken kasasındaki çeltik ise yola saçıldı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir araca çarpan kamyon devrilirken kasasındaki çeltik ise yola saçıldı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Nizip ilçesi D-400 kara yolu Fıstık Hali kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, M.A. idaresindeki 27 ADS 836 plakalı kamyon ile H.B. idaresindeki 27 Y 4360 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyon yola devrilirken, diğer aracın sürücüsü Hasan Bozkurt yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kamyonun römorkunda bulunan çeltik yola saçılırken trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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